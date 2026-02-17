Main Menu

शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स 173 अंक उछलकर 83,450 पर बंद

Edited By Updated: 17 Feb, 2026 03:32 PM

stock market gains bse jumps 173 points to close at 83 450

भारतीय शेयर बाजारों ने मंगलवार, 17 फरवरी को मजबूत रिकवरी दिखाते हुए शुरुआती गिरावट को पीछे छोड़ दिया। कारोबार की शुरुआत में दबाव दिखा लेकिन आईटी शेयरों में जोरदार खरीदारी से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में लौट आए।

बिजनेस डेस्कः भारतीय शेयर बाजारों ने मंगलवार, 17 फरवरी को मजबूत रिकवरी दिखाते हुए शुरुआती गिरावट को पीछे छोड़ दिया। कारोबार की शुरुआत में दबाव दिखा लेकिन आईटी शेयरों में जोरदार खरीदारी से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में लौट आए।

सेंसेक्स 173.81 अंक उछल कर 83,450.96 के स्तर पर आ गया और निफ्टी 42.65 अंक की बढ़त के साथ 25,725.40 पर बंद हुआ। 

बाजार में रिकवरी की 4 प्रमुख वजहें

1. आईटी शेयरों में दमदार खरीदारी

पिछले सप्ताह आईटी सेक्टर में आई गिरावट के बाद निवेशकों ने वैल्यू बायिंग शुरू की। Infosys ने एआई कंपनी Anthropic के साथ रणनीतिक साझेदारी का ऐलान किया, जिससे टेक और एआई थीम में नया उत्साह लौटा। निवेशकों को उम्मीद है कि भारतीय आईटी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिये नए बिजनेस अवसर पैदा कर सकती हैं।

2. इंडिया VIX में नरमी

वोलैटिलिटी इंडेक्स India VIX 2% से ज्यादा गिरकर 13.02 पर आ गया। वीआईएक्स में गिरावट इस बात का संकेत है कि बाजार में घबराहट कम हुई है और निवेशक जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। यह आमतौर पर बाजार के लिए सकारात्मक संकेत माना जाता है।

3. रुपए में हल्की मजबूती

भारतीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसे मजबूत होकर 90.73 पर पहुंची। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से रुपए को सपोर्ट मिला, हालांकि विदेशी निवेशकों की बिकवाली और मजबूत डॉलर के कारण बढ़त सीमित रही।

4. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

अंतरराष्ट्रीय बाजार में Brent Crude 0.41% गिरकर 68.37 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। भारत जैसे आयात-निर्भर देश के लिए कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट महंगाई और चालू खाते के घाटे पर दबाव कम करने में मददगार मानी जाती है, जिससे बाजार भावना को बल मिला।

कुल मिलाकर, आईटी सेक्टर की अगुवाई में आई खरीदारी, घटती अस्थिरता और कच्चे तेल की नरमी ने बाजार को मजबूत वापसी दिलाई।

