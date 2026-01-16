Main Menu

शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 187 अंक उछलकर 83,570 के स्तर बंद

Edited By Updated: 16 Jan, 2026 03:35 PM

the stock market surged with the bse rising 187 points to close at 83 570

कारोबार के अंत में सेंसेक्स 187 अंक यानी 0.23 फीसदी की बढ़त के साथ 83,570 के स्तर पर आ गया। वहीं निफ्टी 28 अंक या 0.11 फीसदी चढ़कर 25,694 के स्तर पर बंद हुआ।

बिजनेस डेस्कः भारतीय शेयर बाजारों में शुक्रवार, 16 जनवरी को जोरदार तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स करीब 700 अंकों तक उछल गया, जबकि निफ्टी 25,850 के अहम स्तर के ऊपर पहुंच गया। आईटी शेयरों में दमदार खरीदारी के चलते पूरे बाजार में तेजी का माहौल रहा।

कारोबार के अंत में सेंसेक्स 187 अंक यानी 0.23 फीसदी की बढ़त के साथ 83,570 के स्तर पर आ गया। वहीं निफ्टी 28 अंक या 0.11 फीसदी चढ़कर 25,694 के स्तर पर बंद हुआ।

शेयर बाजार में तेजी के 6 बड़े कारण

1. आईटी शेयरों में जोरदार खरीदारी

आज की तेजी की सबसे बड़ी वजह आईटी शेयरों में मजबूत खरीदारी रही। इंफोसिस के शेयर 5 फीसदी से ज्यादा उछले, जो पिछले चार महीनों में इसकी सबसे बड़ी तेजी है। कंपनी ने दिसंबर तिमाही में बेहतर नतीजे पेश किए और पूरे वित्त वर्ष के लिए रेवेन्यू ग्रोथ आउटलुक को 2–3 फीसदी से बढ़ाकर 3–3.5 फीसदी कर दिया।

इसका असर पूरे आईटी सेक्टर पर दिखा। निफ्टी आईटी इंडेक्स के सभी 10 शेयर हरे निशान में रहे और इंडेक्स करीब 3 फीसदी चढ़कर 38,851.85 पर पहुंच गया। यह दिन का टॉप सेक्टोरल गेनर रहा।

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के इक्विटी स्ट्रैटेजी डायरेक्टर क्रांति बाथिनी ने रॉयटर्स से कहा, “Infosys के नतीजों और मैनेजमेंट कमेंट्री से बाजार को मजबूती मिली है। आईटी शेयरों के वैल्यूएशन आकर्षक हैं, जिससे खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है।”

2. ग्लोबल बाजारों से पॉजिटिव संकेत

घरेलू बाजारों को वैश्विक बाजारों से भी सपोर्ट मिला। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का Kospi मजबूती के साथ ट्रेड करता दिखा, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे।

3. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से निवेशकों का भरोसा बढ़ा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 0.24 फीसदी गिरकर 63.61 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। तेल की कीमतों में गिरावट से महंगाई पर दबाव कम होता है और भारत का इंपोर्ट बिल घटता है, जिसे शेयर बाजार के लिए सकारात्मक माना जाता है। गुरुवार को तेल की कीमतों में करीब 4 फीसदी की गिरावट आई थी।

4. भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर उम्मीदें

भारत और अमेरिका के बीच संभावित ट्रेड डील को लेकर भी बाजार में उत्साह रहा। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने बताया कि भारतीय निर्यात पर रेसिप्रोकल टैरिफ कम करने से जुड़ी डील का पहला चरण लगभग अंतिम दौर में है। दोनों देशों के बीच इस पर लगातार बातचीत चल रही है।

5. India VIX में गिरावट

निवेशकों की घबराहट का संकेत देने वाला वोलैटिलिटी इंडेक्स India VIX शुक्रवार को 1.24 फीसदी गिरकर 11.18 पर आ गया। VIX में गिरावट बाजार में डर कम होने और जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ने का संकेत देती है।

6. बैंकिंग शेयरों में खरीदारी

लार्जकैप बैंकिंग शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इसकी बड़ी वजह 17 जनवरी को आने वाले दिसंबर तिमाही के नतीजे हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक और यस बैंक जैसे शेयरों में नतीजों से पहले निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है।
 

