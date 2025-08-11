आज का पंचांग- 11 अगस्त, 2025

Edited By Prachi Sharma,Updated: 11 Aug, 2025 06:54 AM

भाद्रपद कृष्ण तिथि द्वितीया (प्रात: 10.34 तक) तथा तदोपरांत तिथि तृतीया।

विक्रमी सम्वत् : 2082, श्रावण प्रविष्टे 27, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 20 (श्रावण), हिजरी साल 1447, महीना सफर, तारीख 16, सूर्योदय : प्रात: 5.55 बजे, सूर्यास्त: सायं 7.11 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र : शतभिषा (दोपहर 1.01 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, योग: अतिगंड (रात 9.34 तक) तथा तदोपरांत योग सुकर्मा, चंद्रमा: कुंभ राशि पर (पूरा दिन-रात), पंचक लगी रहेगी (पूरा दिन-रात), भद्रा शुरू होगी (रात 9.38 पर)। दिशा शूल : पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहूकाल : प्रात: साढ़े सात से नौ बजे तक।

सूर्य कर्क में

चन्द्रमा कुंभ में

मंगल कन्या में

बुध कर्क में

गुरु मिथुन में

शुक्र मिथुन में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में