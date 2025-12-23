आज का पंचांग- 23 दिसंबर, 2025

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 23 Dec, 2025 09:35 AM

Aaj Ka panchang: 23 दिसम्बर 2025, मंगलवार पौष शुक्ल तिथि तृतीया (दोपहर 12.13 तक) तथा तदोपरांत तिथि चतुर्थी विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 9, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 2 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब,

विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 9, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 2 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 2, सूर्योदय: प्रात: 7.27 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.26 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: श्रवण (23 दिसम्बर दिन-रात तथा 24 को प्रात: 7.08 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र धनिष्ठा, योग: व्याघात (सायं 4.30 तक) तथा तदोपरांत योग हर्षण, चंद्रमा: मकर राशि पर (पूरा दिन-रात), भद्रा शुरू होगी (23-24 मध्य रात 12.43 पर)। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल: बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: चौधरी चरण सिंह जयन्ती, श्री सिद्धि विनायक चतुर्थी व्रत।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य धनु में

चन्द्रमा ‌‌‌ मकर में

मंगल धनु में

बुध वृश्चिक में

गुरु मिथुन में

शुक्र धनु में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में