आज का पंचांग- 23 दिसंबर, 2025

Edited By Updated: 23 Dec, 2025 09:35 AM

Aaj Ka panchang: 23 दिसम्बर 2025, मंगलवार पौष शुक्ल तिथि तृतीया (दोपहर 12.13 तक) तथा तदोपरांत तिथि चतुर्थी विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 9, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 2 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब,

Aaj Ka panchang: 23 दिसम्बर 2025, मंगलवार पौष शुक्ल तिथि तृतीया (दोपहर 12.13 तक) तथा तदोपरांत तिथि चतुर्थी

विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 9, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 2 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 2, सूर्योदय: प्रात: 7.27 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.26 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: श्रवण (23 दिसम्बर दिन-रात तथा 24 को प्रात: 7.08 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र धनिष्ठा, योग: व्याघात (सायं 4.30 तक) तथा तदोपरांत योग हर्षण, चंद्रमा: मकर राशि पर (पूरा दिन-रात), भद्रा शुरू होगी (23-24 मध्य रात 12.43 पर)। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल: बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: चौधरी चरण सिंह जयन्ती, श्री सिद्धि विनायक चतुर्थी व्रत।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :- 

सूर्य धनु में
चन्द्रमा ‌‌‌ मकर में 
मंगल धनु में
बुध वृश्चिक  में
गुरु मिथुन में
शुक्र धनु में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

