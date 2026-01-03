आज का पंचांग- 3 जनवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 03 Jan, 2026 08:18 AM
Aaj Ka Panchang: 3 जनवरी 2026, शनिवार पौष शुक्ल तिथि पूर्णिमा (बाद दोपहर 3.33 तक) तथा तदोपरांत तिथि प्रतिपदा
विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 20, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 13 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 13, सूर्योदय: प्रात: 7.31 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.33 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: आर्द्रा (सायं 5.28 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पुनर्वसु,योग: ब्रह्म (प्रात: 9.05 तक) तथा तदोपरांत योग ऐन्द्र, चंद्रमा: मिथुन राशि पर (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहूकाल: प्रात: नौ से साढ़े दस बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: पौष पूर्णिमा, माघ स्नान प्रारंभ, शाकंभरी जयन्ती।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य धनु में
चन्द्रमा मिथुन में
मंगल धनु में
बुध धनु में
गुरु मिथुन में
शुक्र धनु में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में