आज का पंचांग- 5 जनवरी, 2026

Aaj Ka Panchang: 5 जनवरी 2026, सोमवार माघ कृष्ण तिथि द्वितीया (प्रात: 9.57 तक) तथा तदोपरांत तिथि तृतीया

विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 22, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 15 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 15, सूर्योदय: प्रात: 7.31 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.35 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: पुष्य (दोपहर 1.25 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र आश्लेषा,योग: विष्कुंभ (रात 10.47 तक) तथा तदोपरांत योग प्रीति, चंद्रमा: कर्क राशि पर (पूरा दिन-रात), दोपहर 1.25 के उपरांत जन्मे बच्चे को आश्लेषा नक्षत्र की पूजा लगेगी, भद्रा शुरू होगी (रात 9.30 पर)। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहूकाल: साढ़े सात से नौ बजे तक।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-



सूर्य धनु में

चन्द्रमा ‌‌‌कर्क में

मंगल धनु में

बुध धनु में

गुरु मिथुन में

शुक्र धनु में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में

