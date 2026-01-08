आज का पंचांग- 8 जनवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 08 Jan, 2026 07:03 AM

Aaj Ka Panchang: 8 जनवरी 2026, गुरुवार माघ कृष्ण तिथि षष्ठी (8 जनवरी दिन-रात तथा 9 को प्रात: 7.06 तक) तथा तदोपरांत तिथि सप्तमी

विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 25, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 18 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 18, सूर्योदय: प्रात: 7.32 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.37 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: पूर्वा फाल्गुनी (दोपहर 12.25 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, योग: सौभाग्य (सायं 5.26 तक) तथा तदोपरांत योग शोभन, चंद्रमा: सिंह राशि पर (सायं 6.39 तक) तथा तदोपरांत कन्या राशि पर प्रवेश करेगा, भद्रा शुरू होगी (9 जनवरी प्रात: 7.06 पर)। दिशा शूल: दक्षिण एवं आग्नेय दिशा के लिए, राहूकाल: दोपहर डेढ़ से तीन बजे तक।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य धनु में

चन्द्रमा ‌‌‌सिंह में

मंगल धनु में

बुध धनु में

गुरु मिथुन में

शुक्र धनु में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में