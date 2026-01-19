आज का पंचांग- 19 जनवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 19 Jan, 2026 07:19 AM

​​​​​​​Aaj Ka Panchang: 19 जनवरी 2026, सोमवार माघ शुक्ल तिथि प्रतिपदा (19-20 मध्य रात 2.15 तक) तथा तदोपरांत तिथि द्वितीया

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 6, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 29 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 29, सूर्योदय: प्रात: 7.30 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.47 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा (पूर्व दोपहर 11.53 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र श्रवण, योग: वज्र (रात 8.45 तक) तथा तदोपरांत योग सिद्धि, चंद्रमा: मकर राशि पर (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहूकाल: साढ़े सात से नौ बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: माघ शुक्ल पक्ष एवं माघ गुप्त नवरात्र प्रारंभ।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मकर में

चन्द्रमा मकर में

मंगल मकर में

बुध मकर में

गुरु मिथुन में

शुक्र मकर में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में

