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Daily Horoscope:  प्यार, करियर और धन का हाल, जानें आज का राशिफल

Edited By Updated: 12 Apr, 2026 06:30 AM

aaj ka rashifal

मेष (Aries) पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन गुस्से से बचें। नई जिम्मेदारी मिल सकती है, मेहनत रंग लाएगी।

मेष (Aries)
पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन गुस्से से बचें। नई जिम्मेदारी मिल सकती है, मेहनत रंग लाएगी। धन खर्च बढ़ सकते हैं, बजट का ध्यान रखें।

वृषभ (Taurus)
रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। कार्यस्थल पर स्थिरता रहेगी, सहयोग मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं।

मिथुन (Gemini)
संवाद में स्पष्टता रखें, गलतफहमी से बचें। नए अवसर मिलेंगे, संपर्क मजबूत होंगे। निवेश सोच-समझकर करें।

कर्क (Cancer)
भावनात्मक दिन रहेगा, पार्टनर का साथ मिलेगा। काम का दबाव बढ़ सकता है। धन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

सिंह (Leo)
रोमांस बढ़ेगा, रिश्तों में उत्साह रहेगा। सम्मान और पहचान मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

कन्या (Virgo)
समय की कमी से दूरी आ सकती है। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। धन की स्थिति सामान्य रहेगी।

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तुला (Libra)
प्रेम जीवन शानदार रहेगा, रिश्ते मजबूत होंगे। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। नए स्रोतों से आय होगी।

वृश्चिक (Scorpio)
शक से बचें, विश्वास बनाए रखें। चुनौतियां आ सकती हैं, धैर्य रखें। खर्च बढ़ सकते हैं।

धनु (Sagittarius)
पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। यात्रा से लाभ होगा। धन लाभ के संकेत हैं।

मकर (Capricorn)
रिश्तों में स्थिरता आएगी। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

 कुंभ (Aquarius)
भावनाओं को समझें, रिश्ते बेहतर होंगे। नए आइडिया सफलता दिलाएंगे। आय के नए अवसर मिलेंगे।

मीन (Pisces)
भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। कार्यों में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति संतुलित रहेगी।

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