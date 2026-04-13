Daily Horoscope: आज इन राशियों को मिलेगा स्थिरता का लाभ और कुछ खास उपहार
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 13 Apr, 2026 08:12 AM
मेष : व्हीकल्स की सेल-परचेज या उन्हें डैकोरेट करने का काम करने वालों को अपने कामों में
मेष : व्हीकल्स की सेल-परचेज या उन्हें डैकोरेट करने का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा, मान-सम्मान की प्राप्ति।
वृष: सरकारी तथा गैर-सरकारी कामों में कामयाबी मिलेगी, बड़े लोग सॉफ्ट कंसिडरैट रहेंगे, शत्रु भी कमजोर तेजहीन रहेंगे।
मिथुन: किसी धार्मिक प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा-वार्ता, भजन कीर्तन सुनने में जी लगेगा।
कर्क: सितारा सेहत के लिए ढीला इसलिए खान-पान लिमिट में करना ठीक रहेगा, सफर भी परेशानी वाला होगा।
सिंह : व्यापार तथा कामकाज की दशा संतोषजनक, सफलता साथ देगी, फैमिली फ्रंट पर तालमेल-सद्भाव बना रहेगा।
कन्या : शत्रु नुकसान पहुंचाने के लिए हाथ से कोई मौका न जाने देंगे, मगर आम हालात अनुकूल चलेंगे।
तुला: आम तौर पर मजबूत सितारा आपके कदम को हर फ्रंट पर बढ़त की तरफ रखेगा, तेज प्रभाव बना रहेगा।
वृश्चिक: कोर्ट-कचहरी में जाने पर आपका कदम बढ़त की तरफ रहेगा, आप आम तौर पर हावी, प्रभावी रहेंगे।
धनु : बड़े लोगों के साथ मेल-मिलाप फ्रूटफुल रहेगा, शत्रु भी आपके समक्ष अपने आपको बेबस सा महसूस करेंगे।
मकर: सितारा व्यापार कारोबार में लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग भी लाभ देगी।
कुंभ: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, कोशिशों-इरादों में कामयाबी मिलेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।
मीन : चूंकि सितारा उलझनों-झमेलों, पेचीदगियों वाला है, इसलिए कोई इंपोर्टेन्ट काम हाथ में न लेना सही रहेगा।