Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Daily Horoscope: आज इन राशियों को मिलेगा स्थिरता का लाभ और कुछ खास उपहार

Daily Horoscope: आज इन राशियों को मिलेगा स्थिरता का लाभ और कुछ खास उपहार

Edited By Updated: 13 Apr, 2026 08:12 AM

aaj ka rashifal

मेष : व्हीकल्स की सेल-परचेज या उन्हें डैकोरेट करने का काम करने वालों को अपने कामों में

मेष : व्हीकल्स की सेल-परचेज या उन्हें डैकोरेट करने का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा, मान-सम्मान की प्राप्ति।

वृष: सरकारी तथा गैर-सरकारी कामों में कामयाबी मिलेगी, बड़े लोग सॉफ्ट कंसिडरैट रहेंगे, शत्रु भी कमजोर तेजहीन रहेंगे।

मिथुन: किसी धार्मिक प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा-वार्ता, भजन कीर्तन सुनने में जी लगेगा।

कर्क: सितारा सेहत के लिए ढीला इसलिए खान-पान लिमिट में करना ठीक रहेगा, सफर भी परेशानी वाला होगा।

सिंह : व्यापार तथा कामकाज की दशा संतोषजनक, सफलता साथ देगी, फैमिली फ्रंट पर तालमेल-सद्भाव बना रहेगा।

कन्या : शत्रु नुकसान पहुंचाने के लिए हाथ से कोई मौका न जाने देंगे, मगर आम हालात अनुकूल चलेंगे।

Tarot Card Rashifal (13th April): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

आज का राशिफल 13 अप्रैल, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा  

लव राशिफल 13 अप्रैल- मैंने अपना दिल दे दिया किस पागल दीवाने को, आंखों से जो न पढ़ पाए चाहत के फ़साने को

Aaj Ka Good Luck (13th April 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

आज का राशिफल- 13 अप्रैल 2026

तुला: आम तौर पर मजबूत सितारा आपके कदम को हर फ्रंट पर बढ़त की तरफ रखेगा, तेज प्रभाव बना रहेगा।

वृश्चिक: कोर्ट-कचहरी में जाने पर आपका कदम बढ़त की तरफ रहेगा, आप आम तौर पर हावी, प्रभावी रहेंगे।

धनु : बड़े लोगों के साथ मेल-मिलाप फ्रूटफुल रहेगा, शत्रु भी आपके समक्ष अपने आपको बेबस सा महसूस करेंगे।

मकर: सितारा व्यापार कारोबार में लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग भी लाभ देगी।

कुंभ: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, कोशिशों-इरादों में कामयाबी मिलेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।

मीन : चूंकि सितारा उलझनों-झमेलों, पेचीदगियों वाला है, इसलिए कोई इंपोर्टेन्ट काम हाथ में न लेना सही रहेगा।

Mesh Rashifal 13 April : सावधान मेष राशि वालों ! 13 अप्रैल को बन रहे हैं विशेष योग, निवेश करने से पहले पढ़ लें अपनी राशि का हाल  

Vrish Rashifal 13 April : खुशियों की होगी बारिश या बढ़ेगी मानसिक टेंशन? जानें वृष राशि वाले 13 अप्रैल का पूरा लेखा-जोखा

Mithun Rashifal 13 April : क्या आज मिथुन राशि वालों को मिलेगा मनचाहा पार्टनर? जानें अपनी लव लाइफ के गुप्त संकेत

Kark Rashifal 13 April : 13 अप्रैल का दिन लाएगा कर्क राशि वालों को नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी, प्रमोशन और सम्मान के बन रहे हैं प्रबल योग

Singh Rashifal 13 April : 13 अप्रैल के दिन कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य? सितारों ने दी है यह बड़ी चेतावनी

Kanya Rashifal 13 April : सावधान कन्या राशि वालों! 13 अप्रैल को पैसों के लेन-देन में बरतें ये सावधानी, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Tula Rashifal 13 April : आज चमक उठेगा तुला राशि वालों का व्यक्तित्व, क्या कोई खास दस्तक देने वाला है आपकी लाइफ में?

Vrishchik Rashifal 13 April : वृश्चिक राशि वालों के लिए खुशखबरी ! 13 अप्रैल को बन रहा है विशेष धन योग, बस करना होगा ये एक छोटा सा काम

Dhanu Rashifal 13 April : प्रॉपर्टी और निवेश के लिए धनु राशि वालों के लिए कैसा है 13 अप्रैल का दिन ? भूलकर भी न करें ये गलती

Makar Rashifal 13 April : क्या सेहत देगी साथ या बीमारियों का बढ़ेगा डर? जानिए मकर राशि वाले आज का हेल्थ अपडेट

Kumbh Rashifal 13 April : सावधान कुंभ राशि वालों ! 13 अप्रैल को ग्रहों का बड़ा खेल, इस एक गलती से हाथ से निकल सकता है बड़ा मौका

Meen Rashifal 13 April : क्या लव लाइफ में आने वाला है कोई बड़ा तूफान? जानें 13 अप्रैल का अपना रोमांटिक भविष्य

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!