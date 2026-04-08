Akshaya Tritiya Shopping 2026: सोना-चांदी नहीं खरीद पा रहे? ये चीजें दिलाएंगी अक्षय पुण्य फल

Akshaya Tritiya Shopping 2026: हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का पर्व अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्य, दान-पुण्य और खरीदारी का फल कभी समाप्त नहीं होता। यही कारण है कि लोग इस दिन विशेष रूप से सोना-चांदी खरीदने को...

Akshaya Tritiya Shopping 2026: हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का पर्व अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्य, दान-पुण्य और खरीदारी का फल कभी समाप्त नहीं होता। यही कारण है कि लोग इस दिन विशेष रूप से सोना-चांदी खरीदने को प्राथमिकता देते हैं।

हालांकि, हर व्यक्ति के लिए सोना-चांदी खरीदना संभव नहीं होता। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में कुछ वैकल्पिक वस्तुओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें खरीदने से भी अक्षय फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं।

पीली कौड़ियां: लक्ष्मी कृपा का प्रतीक

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कौड़ियों को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन 5 या 11 पीली कौड़ियां खरीदकर उनका केसर और हल्दी से विधिवत पूजन करें। इसके बाद इन्हें अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रखें। ऐसा करने से आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं और करियर में स्थिरता आती है।

मिट्टी का घड़ा: मानसिक शांति और स्थिरता

इस दिन मिट्टी का नया घड़ा खरीदना भी शुभ माना गया है। ज्योतिष के अनुसार मिट्टी का संबंध मंगल और बुध ग्रह से होता है। घड़े में जल भरकर घर में रखने या दान करने से मानसिक शांति मिलती है और कार्यक्षेत्र में एकाग्रता बढ़ती है।

चने की दाल और अक्षत: आय के नए मार्ग

सोना बृहस्पति ग्रह का कारक माना जाता है, और चने की दाल भी गुरु ग्रह से जुड़ी होती है। ऐसे में यदि सोना खरीदना संभव न हो, तो चने की दाल और साबुत चावल (अक्षत) घर लाना शुभ होता है। यह उपाय आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और आय के नए स्रोत खोलता है।

कलम और डायरी: करियर में नई उड़ान

मीडिया, शिक्षा, लेखन या डिजिटल क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अक्षय तृतीया पर नई कलम या डायरी खरीदना विशेष लाभकारी माना गया है। इसे अपने कार्यस्थल पर रखने से बुध ग्रह मजबूत होता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता और रचनात्मकता में वृद्धि होती है।

विशेष महत्व

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, अक्षय तृतीया केवल धन निवेश का ही नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का भी दिन है। इस दिन किए गए छोटे-छोटे उपाय भी जीवन में दीर्घकालिक लाभ प्रदान कर सकते हैं।