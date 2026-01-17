Main Menu

आज का राशिफल 18 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

18 Jan, 2026

ank jyotish rashifal

​​​​​​​मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले सभी पक्षों को ध्यान में रखने की जरूरत है। नौकरी कर रहे व्यक्तियों को फिलहाल किसी नए काम को शुरू करने के बजाय अपने वर्तमान काम पर ही फोकस करने की सलाह दी जाती है।
उपाय- रविवार के दिन नमक रहित भोजन करें।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी और उत्सव का माहौल रहेगा। आज सोच-समझ कर निवेश से जुड़े फैसले भविष्य में आपको लाभ दे सकते हैं। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ने पर दूसरों के साथ उनको बांटने का प्रयास करें, नहीं तो आज आपके निजी काम प्रभावित हो सकते हैं।
उपाय- पानी से भरा एक कुम्भ मंदिर में स्थापित करें।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई सरकारी कार्य आपके प्रयासों से सुलझता दिखाई देगा। पिछले किये गए निवेश से आज आपको लाभ मिलेगा। आज कार्यक्षेत्र पर सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए आपकी सक्रिय उपस्थिति और एकाग्रता अहम भूमिका निभाएगी।
उपाय- पीला कपड़ा/रुमाल अपने पास रखें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज व्यवसाय में कार्यप्रणाली से जुड़ी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में जरूरत से ज्यादा मेहनत से बचें, क्योंकि इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। हालांकि कुछ बनते कामों में रूकावट आने से मन परेशान होगा।
उपाय- खोटे सिक्के जल में प्रवाहित करें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में जटिल समस्या में आपकी बौद्धिक क्षमता और व्यवहार कुशलता के कारण सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। विपरीत हालात में घबराहट छोड़कर समझदारी से समाधान खोजने की कोशिश करें। मार्केटिंग व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को आज विशेष सफलता मिलेगी।
उपाय- दिन में इलायची (छोटी) खाएं।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। युगल प्रेमियों को अपने प्रेमी जीवन और करियर के बीच संतुलन बनाए रखने की सलाह दी जाती है। घर के छोटों पर अत्यधिक अनुशासन रखना उनको असहज कर सकता है। समय और परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में लचीलापन लाना जरूरी है।
उपाय- सुबह “ॐ शुं शुक्राय नमः” जप करें।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। संतान के करियर को लेकर कोई खुशखबरी मिलने से घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आज कार्यक्षेत्र में आपके ऊपर काम और जिम्मेदारियों का दबाव रहेगा। दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है।
उपाय- गलत संगति, नशा, झूठ, चालाकी से दूर रहें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। सामाजिक कार्यों में आपकी विशेष रूचि बढ़ेगी और आपके सामाजिक योगदान से आज आपकी विशेष पहचान बनेगी। आज महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय दूसरों की सलाह पर निर्भर रहने के बजाय अपनी योग्यता और क्षमता पर भरोसा रखें।
उपाय- काली उड़द की दाल मंदिर में दान करें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क आपके लिए सरकारी संस्थाओं से जुड़ा बड़ा अवसर ला सकता है। कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन उन्हें आत्मविश्वास और समझदारी से संभालना आपके विकास का मार्ग खोलेगा।
उपाय- राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।
 
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

