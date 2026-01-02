Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Banke Bihari Mandir : नव वर्ष पर दो लाख से अधिक भक्तों ने किए ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन, गलियों में रहा हाऊसफुल का मंजर

Banke Bihari Mandir : नव वर्ष पर दो लाख से अधिक भक्तों ने किए ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन, गलियों में रहा हाऊसफुल का मंजर

Edited By Updated: 02 Jan, 2026 09:50 AM

banke bihari mandir

साल 2026 की पहली सुबह वृंदावन के लिए भक्ति और भारी भीड़ का गवाह बनी। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने के लिए देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं का ऐसा हुजूम उमड़ा कि मंदिर परिसर से लेकर वृंदावन की संकरी गलियां तक...

Banke Bihari Mandir : साल 2026 की पहली सुबह वृंदावन के लिए भक्ति और भारी भीड़ का गवाह बनी। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने के लिए देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं का ऐसा हुजूम उमड़ा कि मंदिर परिसर से लेकर वृंदावन की संकरी गलियां तक भक्तों से खचाखच भरी नजर आईं। अनुमान के मुताबिक, साल के पहले दिन दो लाख से ज्यादा लोगों ने बांके बिहारी जी के चरणों में मत्था टेका।

गलियों में आपाधापी और सुरक्षा की कड़ी परीक्षा
वृंदावन की जिन गलियों में सामान्य दिनों में चलना आसान होता है, वहां कल पैर रखने तक की जगह नहीं थी। बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। भीड़ का दबाव इतना अधिक था कि पुलिस और प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई स्थानों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वन-वे ट्रैफिक और बैरिकेडिंग का सहारा लिया गया, लेकिन श्रद्धा का जोश हर व्यवस्था पर भारी पड़ता दिखाई दिया।

बांके बिहारी के जयकारों से गूंजी कान्हा की नगरी
भीषण ठंड और कोहरे के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। जैसे ही मंदिर के पट खुले, पूरा वातावरण बांके बिहारी लाल की जय के उद्घोष से गुंजायमान हो गया। श्रद्धालु घंटों तक कतारों में खड़े रहकर बस अपने आराध्य की एक झलक पाने को बेताब दिखे। स्थानीय दुकानदारों और निवासियों का कहना है कि नए साल पर भीड़ का यह स्तर पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ गया है।

प्रशासन के पुख्ता इंतजाम
भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पूरे मंदिर क्षेत्र और प्रमुख चौराहों पर कैमरों से नजर रखी गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पीएसी और पुलिस के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया था। आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस और मेडिकल टीम को भी अलर्ट पर रखा गया था।

और ये भी पढ़े

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!