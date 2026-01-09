Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Banke Bihari Mandir news : ठाकुर जी की नगरी में NSG कमांडोज का डेरा ! आधी रात बांके बिहारी मंदिर में क्या हुआ ? जानकर चौंक जाएंगे आप

Banke Bihari Mandir news : ठाकुर जी की नगरी में NSG कमांडोज का डेरा ! आधी रात बांके बिहारी मंदिर में क्या हुआ ? जानकर चौंक जाएंगे आप

Edited By Updated: 09 Jan, 2026 11:00 AM

banke bihari mandir news

अचानक ब्लैकआउट और भारी घेराबंदी बुधवार की आधी करीब 11:30 बजे वृंदावन की कुंज गलियों में सन्नाटा उस समय टूट गया जब प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से पूरे इलाके की बिजली काट दी।

Banke Bihari Mandir news : अचानक ब्लैकआउट और भारी घेराबंदी बुधवार की आधी करीब 11:30 बजे वृंदावन की कुंज गलियों में सन्नाटा उस समय टूट गया जब प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से पूरे इलाके की बिजली काट दी। देखते ही देखते NSG के 150 से अधिक ब्लैक कैट कमांडोज ने आधुनिक हथियारों के साथ बांके बिहारी मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। अचानक हुई इस हलचल और सायरन की आवाजों से स्थानीय लोगों में एक पल के लिए हड़कंप मच गया।

आतंकी हमला और रेस्क्यू का लाइव अभ्यास
दरअसल, यह कोई वास्तविक खतरा नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए एक 'मॉक ड्रिल' थी। अभ्यास के दौरान एक ऐसी स्थिति  बनाई गई जिसमें मंदिर के अंदर आतंकियों के घुसने और गोलीबारी की खबर मिलती है। कमांडोज ने मंदिर की छतों और संकरी गलियों में मोर्चा संभाला। ड्रिल में 4 लोगों को काल्पनिक रूप से घायल दिखाया गया, जिन्हें कमांडोज ने गेट नंबर 1 से सुरक्षित बाहर निकाला।  संकरी गलियों के कारण घायलों को निकालने के लिए ई-रिक्शा का रिहर्सल किया गया ताकि आपात स्थिति में देरी न हो।

सुबह 4:30 बजे तक चला ऑपरेशन 
यह व्यापक अभ्यास रात भर चला और सुबह करीब 4:30 बजे समाप्त हुआ। इस दौरान स्थानीय पुलिस, एटीएस (ATS), दमकल विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी मुस्तैद रहीं। मंदिर के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली गई और प्रवेश व निकास द्वारों की सुरक्षा का बारीकी से ऑडिट किया गया।

माघ मेला और महाकुंभ के लिए सुरक्षा कवच 
प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2026 और आगामी धार्मिक पर्वों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के संवेदनशील मंदिरों की सुरक्षा को 'अभेद्य' बनाया जा रहा है। भारी भीड़ के बीच किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए एजेंसियों का रिस्पॉन्स टाइम (प्रतिक्रिया समय) जांचने के लिए यह ड्रिल बेहद सफल रही।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!