Bedroom Vastu tips: यह दिशा-संकेत आपके बेडरूम को शुभ और आकर्षक बनाने में मदद करेंगे

Bedroom Vastu tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार बैडरूम में सजावट इस तरह से करनी चाहिए कि वहां सकारात्मक ऊर्जा, सुख-शांति और प्यार का संचार बना रहे। यहां बताए गई सजावट की चीज़ें और दिशा-संकेत आपके बेडरूम को शुभ और आकर्षक बनाने में मदद करेंगे:

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



Bedroom Vastu tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार बैडरूम में सजावट इस तरह से करनी चाहिए कि वहां सकारात्मक ऊर्जा, सुख-शांति और प्यार का संचार बना रहे। यहां बताए गई सजावट की चीज़ें और दिशा-संकेत आपके बेडरूम को शुभ और आकर्षक बनाने में मदद करेंगे:



Use these Vastu-friendly items for bedroom decoration बेडरूम में सजावट के लिए वास्तु-अनुकूल ये वस्तुएं सजाएं:

दक्षिण-पश्चिम (South-West) दीवार पर पारिवारिक या जोड़े की तस्वीरें लगाएं। इससे दांपत्य जीवन में प्रेम और स्थिरता आएगी। अकेले व्यक्ति की तस्वीर, मृतक की तस्वीरें या रोती हुई मूर्ति-चित्र न लगाएं।



उत्तर या पूर्व में फ्रेश फूल या फूलों का वास लगाएं। इससे ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। कांटे वाले फूल (जैसे गुलाब के कांटे), मुरझाए फूल लगाने से बचें ।



दक्षिण-पश्चिम दिशा में लव बर्ड्स या हंसों की जोड़ी (मूर्तियां/चित्र) लगाएं। इससे प्रेम संबंधों में मधुरता और स्थायित्व आएगा।



कमरे के किसी कोने में, विशेषकर उत्तर-पूर्व दिशा में सौम्य लाइटिंग के साथ नमक का कटोरा रखें। नमक नकारात्मक ऊर्जा सोखता है। सौम्य पीली लाइट प्रेमपूर्ण माहौल देती है।

दक्षिण-पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में सुगंधित कैंडल्स या धूप लगाएं। इससे वातावरण शुद्ध और प्रेमपूर्ण बनेगा।



उत्तर या पूर्व की दीवार पर दर्पण लगाएं लेकिन ध्यान रखें बेड पर प्रतिबिंब न पड़े, यह रिश्तों में तनाव ला सकता है। रात को शीशे को पर्दे या कपड़े से ढक दें।



लकड़ी का फर्नीचर रखें, लोहे का सामान रखने से बचें। लकड़ी स्थिरता और गर्माहट का प्रतीक है, जबकि लोहा रिश्तों में ठंडापन लाता है।



लाइट कलर की बेडशीट्स बिछाएं। गुलाबी, क्रीम, आड़ू (peach) या हलका नीला रंग रिश्तों को सहज और प्रेममय बनाता है।



These things kept in the bedroom cause Vastu defects वास्तु दोष का कारण बनता है बैडरूम में रखा ये सामान-

टूटे-फूटे फर्नीचर या आइटम।

युद्ध, रुदन, अकेलापन या उदासी दर्शाते चित्र।

इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे लैपटॉप, टीवी बहुत ज़्यादा मात्रा में न रखें।

मंदिर या भगवान की मूर्तियां बैडरूम में पूजा स्थान नहीं होना चाहिए।

जल का कोई चित्र या शोपीस, मानसिक बेचैनी ला सकता है।