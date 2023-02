अलोलिक शक्तियों का ऐसा मंदिर, जहां हर साल बढ़ रहा है शिवलिंग का आकार

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 06 Feb, 2023 07:45 AM

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में भोलेनाथ का एक ऐसा अनोखा मंदिर है, जहां लगातार शिवलिंग का आकार बढ़ता जा रहा है।

Bhooteshwarnath Temple: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में भोलेनाथ का एक ऐसा अनोखा मंदिर है, जहां लगातार शिवलिंग का आकार बढ़ता जा रहा है। इसे भूतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का आकार हर साल बढ़ता है। भोलेनाथ के इस चमत्कार को देखने के लिए लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि पहले ये शिवलिंग छोटे टीले के रूप में था लेकिन देखते-देखते ये बहुत बड़ा हो गया। इस वजह से इन्हें भूतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा।

Devotees come from far and wide दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु: ये गरियाबंद के घने जंगलों में बसा है। श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शनों के लिए कोसों दूर से चलकर आते हैं। इस मंदिर का बढ़ना अपने आप में यह सिद्ध करता है कि भगवान शिव स्वयं इस पावन धरा पर शिवलिंग के रूप मे विराजमान हैं। भक्तों के लिए यह मंदिर अपने आप में एक आशीर्वाद है।

Grand fair organized in the month of Sawan सावन के महीने में भव्य मेले का आयोजन: भगवान शिव के प्रिय सावन के महीने में यहां भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। बहुत दूर से कांवरिए यहां पर जल चढ़ाने आते हैं। भक्तों के लिए यहां पर रहने-खाने की पूरी तरह से व्यवस्था की जाती है।

Ardhanarishwar अर्धनारीश्वर: भूतेश्वर महादेव के पीछे भोलाथ की एक और प्रतिमा है। जिसमें सारा शिव परिवार स्थित है। कहते हैं, इस शिवलिंग में हल्की सी दरार है। इस वजह से इन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा जाता है।