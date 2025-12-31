Main Menu

Ayodhya Ram Mandir : अयोध्या में आज इतिहास रचेंगे राजनाथ सिंह, राम मंदिर में पहली बार करेंगे दर्शन

Edited By Updated: 31 Dec, 2025 08:53 AM

ayodhya ram mandir

Ayodhya Ram Mandir : उत्तर प्रदेश की पावन नगरी अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार रामनगरी का दौरा करने जा रहे हैं। 31 दिसंबर को वे रामलला के दर्शन-पूजन करेंगे और श्रीराम मंदिर परिसर में...

Ayodhya Ram Mandir : उत्तर प्रदेश की पावन नगरी अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार रामनगरी का दौरा करने जा रहे हैं। 31 दिसंबर को वे रामलला के दर्शन-पूजन करेंगे और श्रीराम मंदिर परिसर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव में मुख्य यजमान के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे मंदिर परिसर के सप्त उप-मंदिरों में से माता अन्नपूर्णा मंदिर में विधिवत पूजा कर ध्वज पताका का आरोहण भी करेंगे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशेष मौजूदगी रहेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ को लेकर अयोध्या पूरी तरह उत्सव के रंग में रंगी हुई है।

आयोजन की पूरी रूपरेखा
राम मंदिर से जुड़े इस महाआयोजन के अंतर्गत 31 दिसंबर और 1 जनवरी को प्रमुख कार्यक्रम होंगे, जबकि प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान 2 जनवरी तक चलेंगे। मंदिर परिसर में 27 दिसंबर से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा-पाठ और अन्य धार्मिक क्रियाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। अनुमान है कि इन दो दिनों में लगभग 5 से 6 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच सकते हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने 1 जनवरी तक वीआईपी पास जारी करने पर रोक लगा दी है और श्रद्धालुओं को मुख्य द्वार से ही दर्शन कराए जा रहे हैं। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में भक्तों को कई लंबी कतारों में खड़े होकर दर्शन करने पड़ रहे हैं।

सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां
श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए अयोध्या प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शहर के अंदर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है और 36 पार्किंग स्थलों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही कई होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जहां आवश्यकता पड़ने पर श्रद्धालुओं को रोककर चरणबद्ध तरीके से दर्शन के लिए भेजा जाएगा, ताकि व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

31 दिसंबर को रहेगा खास उल्लास
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पहले अयोध्या आगमन को लेकर भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्रीराम के बाल स्वरूप का भजन-कीर्तन कर रहे हैं। शाम छह बजे से रामलीला का मंचन भी किया गया। प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी का मुख्य समारोह 31 दिसंबर को आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाग लेंगे।

कितना समय अयोध्या में रहेंगे रक्षा मंत्री
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या आ रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगभग तीन घंटे से अधिक समय तक रामनगरी में प्रवास करेंगे। वे रामलला की प्राकट्य आरती में सम्मिलित होंगे और ध्वजारोहण कार्यक्रम का भी हिस्सा बनेंगे। इससे पहले सुबह करीब साढ़े नौ बजे रामलला का महाभिषेक होगा, जिसके बाद श्रृंगार और भोग अर्पण की विधि पूरी की जाएगी।

