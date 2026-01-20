Chanakya Niti:  चाणक्य नीति के अनुसार ऐसी पत्नी बदल देती है भाग्य, हर कदम पर मिलती है सफलता

Edited By Prachi Sharma,Updated: 20 Jan, 2026 03:42 PM
आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में जीवन के हर पहलू पर विस्तार से प्रकाश डाला है। उन्होंने एक सफल और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पत्नी के गुणों का भी वर्णन किया है।
आइए जानते हैं चाणक्य नीति के अनुसार पत्नी के उन गुणों के बारे में, जो पुरुष की सफलता का द्वार खोल देते हैं:
संतोषी स्वभाव वाली पत्नी
चाणक्य कहते हैं कि जिस स्त्री में संतोष का गुण होता है, वह सबसे बड़ी संपत्ति है। जो पत्नी कम साधनों में भी खुश रहती है और अपने पति पर अनावश्यक आर्थिक दबाव नहीं डालती, वह घर में शांति बनाए रखती है। ऐसी पत्नी के साथ रहने वाला पुरुष मानसिक रूप से शांत रहता है और अपने काम पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाता है, जिससे उसे सफलता मिलती है।
मृदुभाषी
चाणक्य नीति के अनुसार, जिस स्त्री की वाणी में मधुरता होती है, वह कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपनी बातों से अनुकूल बना लेती है। कड़वा बोलने वाली पत्नी घर में क्लेश का कारण बनती है, जबकि मीठा बोलने वाली पत्नी समाज में पति का मान-सम्मान बढ़ाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है।
धर्म का पालन करने वाली
जो पत्नी धार्मिक और आध्यात्मिक होती है, वह नैतिक मूल्यों को समझती है। वह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है और पति को अधर्म के मार्ग पर जाने से रोकती है। चाणक्य के अनुसार, ऐसी पत्नी का साथ पुरुष को बुराइयों से बचाता है और ईश्वर की कृपा उस घर पर सदैव बनी रहती है।
शिक्षित और बुद्धिमान
एक बुद्धिमान पत्नी संकट के समय एक सलाहकार की भूमिका निभाती है। चाणक्य का मानना है कि जब पुरुष किसी निर्णय को लेकर असमंजस में होता है, तो एक समझदार पत्नी उसे सही राह दिखाती है। ऐसी पत्नी अपनी बुद्धिमानी से पति के व्यापार या नौकरी में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करती है।
घर के कार्यों में कुशल
चाणक्य के अनुसार, जो पत्नी घर के प्रबंधन में निपुण होती है, वह "गृहलक्ष्मी" कहलाती है। वह संसाधनों का सही उपयोग करना जानती है और फिजूलखर्ची से बचती है। ऐसी पत्नी के कारण घर में बरकत बनी रहती है और पुरुष आर्थिक रूप से कभी कमजोर नहीं होता।