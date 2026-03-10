Main Menu

Daily horoscope : आज इन राशियों के जीवन में आएगा मैजिकल टर्निंग पॉइंट, चमक उठेगा भाग्य

10 Mar, 2026

daily horoscope

मेष : चूंकि सितारा पेट को बिगाड़े रखने वाला है इसलिए थोड़ा खान-पान करना उपयोगी रहेगा, नुकसान का भी डर।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष : चूंकि सितारा पेट को बिगाड़े रखने वाला है इसलिए थोड़ा खान-पान करना उपयोगी रहेगा, नुकसान का भी डर।

वृष: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जोर लगाने पर कामयाबी मिल सकती है, मगर फैमिली फ्रंट पर तनाव-परेशानी रहेगी।

मिथुन: परेशानियां आपका दामन पकड़े रख सकती हैं, इसलिए उनसे बचने की राहें खोजनी सही रहेंगी।

कर्क: ध्यान रखें कि सोच-विचार कर प्रभावी रहने वाली नैगेटिविटी आपसे कुछ गलत न करा दे, मन भी परेशान सा रहेगा।

सिंह : ध्यान रखें कि कोई बना-बनाया जायदादी काम न बिगड़ जाए, मान-सम्मान को ठेस लगने का डर बना रहेगा।

कन्या : कामकाजी साथी न तो आपका साथ देंगे और न ही आप के किसी सुझाव को पसंद करेंगे।

तुला: न उधारी में फंसें और न ही कारोबारी टूरिंग करें, अर्थ दशा भी कमजोर रहेगी, मन भी डिस्टर्ब सा रहेगा।

वृश्चिक: व्यापारिक तथा कामकाजी दशा संतोषजनक, मगर बेकार कामों के प्रति भटकते अपने मन पर भी जब्त रखें।

धनु : चूंकि सितारा उलझनों-पेचीदगियों वाला है, इसलिए किसी भी इंपोर्टैंट काम को हाथ में लेने से बचना चाहिए।

मकर: सितारा व्यापार-कारोबार में लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग भी फ्रूटफुल रहेगी।

कुंभ: किसी भी सरकारी काम को हाथ में न लें, क्योंकि उसके सिरे चढ़ने की कोई आशा न होगी।

 मीन : धार्मिक कामों में जी न लगेगा, आपकी हर कोशिश उलझती तथा पेचीदा बनती नजर आएगी।

