Daily horoscope : आज इन राशियों के जीवन में आएगा मैजिकल टर्निंग पॉइंट, चमक उठेगा भाग्य

Edited By Prachi Sharma, Updated: 10 Mar, 2026 07:31 AM

मेष : चूंकि सितारा पेट को बिगाड़े रखने वाला है इसलिए थोड़ा खान-पान करना उपयोगी रहेगा, नुकसान का भी डर।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष : चूंकि सितारा पेट को बिगाड़े रखने वाला है इसलिए थोड़ा खान-पान करना उपयोगी रहेगा, नुकसान का भी डर।

वृष: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जोर लगाने पर कामयाबी मिल सकती है, मगर फैमिली फ्रंट पर तनाव-परेशानी रहेगी।

मिथुन: परेशानियां आपका दामन पकड़े रख सकती हैं, इसलिए उनसे बचने की राहें खोजनी सही रहेंगी।

कर्क: ध्यान रखें कि सोच-विचार कर प्रभावी रहने वाली नैगेटिविटी आपसे कुछ गलत न करा दे, मन भी परेशान सा रहेगा।

सिंह : ध्यान रखें कि कोई बना-बनाया जायदादी काम न बिगड़ जाए, मान-सम्मान को ठेस लगने का डर बना रहेगा।

Tarot Card Rashifal (10th March): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 10- मार्च- तुम आए तो आया मुझे याद गली में आज चांद निकला

आज का राशिफल 10 मार्च, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

कन्या : कामकाजी साथी न तो आपका साथ देंगे और न ही आप के किसी सुझाव को पसंद करेंगे।

तुला: न उधारी में फंसें और न ही कारोबारी टूरिंग करें, अर्थ दशा भी कमजोर रहेगी, मन भी डिस्टर्ब सा रहेगा।

वृश्चिक: व्यापारिक तथा कामकाजी दशा संतोषजनक, मगर बेकार कामों के प्रति भटकते अपने मन पर भी जब्त रखें।

धनु : चूंकि सितारा उलझनों-पेचीदगियों वाला है, इसलिए किसी भी इंपोर्टैंट काम को हाथ में लेने से बचना चाहिए।

मकर: सितारा व्यापार-कारोबार में लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग भी फ्रूटफुल रहेगी।

कुंभ: किसी भी सरकारी काम को हाथ में न लें, क्योंकि उसके सिरे चढ़ने की कोई आशा न होगी।

मीन : धार्मिक कामों में जी न लगेगा, आपकी हर कोशिश उलझती तथा पेचीदा बनती नजर आएगी।

Mesh Rashifal 10 March : मेष राशि, करियर की दौड़ में आज आप होंगे सबसे आगे !

Vrish Rashifal 10 March : वृष राशि वालों के लिए आज का दिन क्यों है सबसे अलग ?

Mithun Rashifal 10 March : आज आपकी राशि में बन रहा है राजयोग, क्या आप तैयार हैं ?

Kark Rashifal 10 March : पैसा, प्यार या परिवार ? जानें 10 मार्च को कर्क राशि पर किसकी होगी मेहरबानी

Singh Rashifal 10 March : सिंह राशि वाले 10 मार्च को इन 3 बातों का रखें खास ख्याल

Kanya Rashifal 10 March : खुशखबरी ! कन्या राशि के लिए 10 मार्च लेकर आया है बंपर सरप्राइज

Vrishchik Rashifal 10 March : राजयोग की दस्तक ! वृश्चिक राशि वालों के लिए 10 मार्च लेकर आया है सफलता का शॉर्टकट

Dhanu Rashifal 10 March : धनु राशि 10 मार्च, वर्षों पुराना अधूरा सपना आज होगा पूरा, मन होगा गदगद

Makar Rashifal 10 March : रिश्तों में नया मोड़, मकर राशि वालों को आज मिलेगा खास सरप्राइज

Kumbh Rashifal 10 March : 10 मार्च को कुम्भ राशि वाले करें ये छोटा सा काम, चमक उठेगा भाग्य

Meen Rashifal 10 March : ग्रहों का दुर्लभ संयोग, आज आपकी राशि पर होगी खुशियों की बारिश