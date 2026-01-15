Main Menu

गोरखनाथ मंदिर में भक्ति का महासंगम ! सीएम योगी ने टेका माथा, गर्भगृह में हुई अन्न की वर्षा

Edited By Updated: 15 Jan, 2026 10:54 AM

gorakhnath temple devotion

मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज गोरखनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। उत्तर प्रदेश, बिहार और पड़ोसी देश नेपाल से आए लाखों श्रद्धालुओं ने कड़ाके की ठंड की परवाह न करते हुए बाबा गोरखनाथ के चरणों में अपनी आस्था निवेदित की।

सीएम योगी ने ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाई आस्था की खिचड़ी
गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए तड़के 3:40 से 4:00 बजे के बीच बाबा गोरखनाथ को विधि-विधान से खिचड़ी अर्पित की। सबसे पहले गोरक्षपीठ की ओर से खिचड़ी चढ़ाई गई, जिसके बाद नेपाल राजपरिवार की खिचड़ी अर्पित की गई। पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख-समृद्धि की कामना की।

गर्भगृह में दिखा अन्न की बारिश जैसा नजारा
मंदिर के कपाट खुलते ही लाखों भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। भीड़ इतनी अधिक थी कि श्रद्धालु कतारबद्ध होकर श्रद्धापूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। जब एक साथ सैकड़ों भक्त बाबा को खिचड़ी अर्पित कर रहे थे, तो गर्भगृह में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अन्न की बारिश हो रही हो। पूरा मंदिर परिसर 'जय गोरख' और 'हर-हर महादेव' के जयघोष से गुंजायमान रहा।

