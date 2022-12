बड़े काम की हैं ये छोटी बातें, जीवन से निर्धनता और सभी तरह के संकट करेंगी दूर

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 09 Dec, 2022 07:55 AM

सबसे पहले आप ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाएं और एक स्टील या लोहे का ताला खरीद लें, लेकिन ध्यान रखें ताला बंद होना चाहिए। ताला खरीदते समय उसे न दुकानदार को खोलने न दें और न आप खुद खोलें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Jyotish Upay: सबसे पहले आप ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाएं और एक स्टील या लोहे का ताला खरीद लें, लेकिन ध्यान रखें ताला बंद होना चाहिए। ताला खरीदते समय उसे न दुकानदार को खोलने न दें और न आप खुद खोलें। ताला सही है या नहीं यह जांचने के लिए भी न खोलें। बस बंद ताले को खरीदकर ले आएं ?

How can I increase my luck in Astrology: उस ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। शनिवार सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देवस्थान पर रख दें। ताले को रखकर कुछ बोले बिना पलट कर वापस अपने घर आ जाएं। विश्वास रखें, जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा, आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यह जाना-माना उपाय है।

1100 रुपए मूल्य की जन्म कुंडली मुफ्त में पाएं। अपनी जन्म तिथि अपने नाम, जन्म के समय और जन्म के स्थान के साथ हमें 96189-89025 पर व्हाट्सएप करें

Shani Grah Upay: शनिवार से एक दिन पहले यानी शुक्रवार को सवा-सवा किलो काले चने, अलग-अलग तीन बर्तनों में भिगोकर रख दें। इसके बाद शनिवार को नहाकर, साफ वस्त्र पहनकर शनिदेव का पूजन करें। चनों को सरसों के तेल में छौंक कर इसका भोग शनिदेव को लगाकर अपनी समस्या उन्हें बताएं। पहला सवा किलो चना भैंस को खिला दें। दूसरा सवा किलो चना कुष्ठ रोगियों को बांट दें और तीसरा सवा किलो मछलियों को खिला दें। इस उपाय से शनिदेव का प्रकोप कम होगा और आप अपने शत्रुओं पर विजय पा सकेंगे।

Astrology Remedies to Get Rid Off Loan: पिंजरे में आप किसी पक्षी को ले जाते हुए देखें या कोई पक्षी पिंजरे में है तो आप उन पक्षियों को लेकर उन्हें आजाद कर दें। इस कार्य से आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो, आप उससे मुक्त हो जाएंगे लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में रख छोड़ा है तो आप आज नहीं तो कल, कभी भी भयंकर कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे।

How To Attract Good Luck Through Astrology: यदि घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है और आप चाहते हैं कि वह निर्विघ्न सम्पन्न हो जाए तो इसके लिए एक उपाय है। जिस दिन मंगल कार्य हो, उस दिन एक मुट्ठी गेहूं लें और उसे लाल कपड़े में पोटली जैसा बांध कर घर की पूर्व दिशा में किसी कोने में रख दें। आपका जो भी मंगल कार्य है, वह ईश्वर व आपके इष्ट देव की कृपा से बिना किसी बाधा के पूरा हो जाएगा।

Ekadashi and Pradosh Vrat fasting: हिन्दू धर्म में एकादशी और प्रदोष का व्रत रखने के पीछे का विज्ञान यह है कि यह आपके चंद्र और शनि के खराब असर को बेअसर कर शुभ में बदल देता है। प्रत्येक पक्ष (शुक्ल और कृष्ण पक्ष) की एकादशी और त्रयोदशी को विधिपूर्वक व्रत रखेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन से निर्धनता और सभी तरह के संकट दूर हो जाएंगे।