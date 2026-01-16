Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Khatu Shyam Ji Phalgun Mela 2026 : श्याम भक्त ध्यान दें ! फाल्गुन लक्खी मेले के दौरान कुछ ऐसी रहेगी पार्किंग व्यवस्था, नहीं आएगी कोई दिक्कत

Khatu Shyam Ji Phalgun Mela 2026 : श्याम भक्त ध्यान दें ! फाल्गुन लक्खी मेले के दौरान कुछ ऐसी रहेगी पार्किंग व्यवस्था, नहीं आएगी कोई दिक्कत

Edited By Updated: 16 Jan, 2026 10:33 AM

khatu shyam ji phalgun mela 2026

Khatu Shyam Ji Phalgun Mela 2026 : विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के फाल्गुन लक्खी मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को तेज कर दिया है। हर साल उमड़ने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए इस बार व्यवस्थाओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है। मेले से पहले...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Khatu Shyam Ji Phalgun Mela 2026 : विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के फाल्गुन लक्खी मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को तेज कर दिया है। हर साल उमड़ने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए इस बार व्यवस्थाओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है। मेले से पहले पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगरपालिका प्रशासन और पार्किंग संचालकों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अधिशासी अधिकारी ने की।

बैठक में मेले के दौरान संभावित भीड़, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। प्रशासन ने निर्देश दिए कि मेला अवधि में संचालित सभी पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य रहेगा, जिससे हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा सके। इसके साथ ही आगजनी जैसी घटनाओं से बचाव के लिए प्रत्येक पार्किंग स्थल पर फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम करना जरूरी होगा। अग्निशमन उपकरणों की कमी पाए जाने पर संबंधित पार्किंग की अनुमति निरस्त कर दी जाएगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग से पूर्व अनुमति के बिना किसी भी पार्किंग का संचालन नहीं किया जा सकेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी पार्किंग स्थलों पर शौचालय की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है। सुरक्षा के लिहाज से पार्किंग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों और मजदूरों का पुलिस सत्यापन कराना भी जरूरी होगा। हाल ही में सामने आई पार्किंग कर्मचारियों द्वारा श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं को देखते हुए यह भी तय किया गया है कि केवल स्वच्छ रिकॉर्ड वाले कर्मचारियों को ही ड्यूटी पर लगाया जाएगा।

और ये भी पढ़े

पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रशासन ने यह भी निर्णय लिया कि केवल कम से कम 20 फीट चौड़ी सड़कों पर ही पार्किंग की अनुमति दी जाएगी। अस्थायी ठहराव या कार्ट स्टे जैसे स्थानों को मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही पार्किंग में खड़े वाहनों की संख्या पर नजर रखने के लिए कार काउंटिंग कैमरा सिस्टम लगाना भी अनिवार्य होगा।

पार्किंग शुल्क को लेकर भी प्रशासन और संचालकों के बीच सहमति बनी। शुल्क में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर पार्किंग स्थल पर निर्धारित दरों का स्पष्ट बोर्ड लगाना जरूरी होगा। नगरपालिका प्रशासन ने दो टूक कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले पार्किंग संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!