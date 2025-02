Kitchen Vastu Tips: रसोई घर में गलती से भी न रखें ये सामान, डूब जाएगी खुशहाल जीवन की नैया

Edited By Prachi Sharma,Updated: 11 Feb, 2025 09:43 AM

Kitchen Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर सिर्फ खाना बनाने का स्थान नहीं होता बल्कि यह घर का वह क्षेत्र होता है जहां परिवार का स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि, और ऊर्जा का संतुलन तय होता है। वास्तु शास्त्र में रसोई घर को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि यह स्थान न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि यह हमारी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन के सुख-दुःख से भी जुड़ा हुआ होता है। रसोई घर में रखी गई कुछ वस्तुएं हमारी तिजोरी को खाली कर सकती हैं और घर में दरिद्रता ला सकती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, रसोई घर में कुछ खास चीजें अगर रखी जाती हैं तो यह हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती हैं और आर्थिक संकट का कारण बन सकती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम रसोई घर में इन चीजों का विशेष ध्यान रखें।

Do not put mirror in the kitchen किचन में न लगाएं शीशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, शीशे में ऊर्जा को बढ़ाने की क्षमता होती है लेकिन यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा को प्रकट कर सकता है। रसोई घर में भोजन और धन का संबंध होता है और यदि किचन में शीशा लगाया जाए, तो यह धन के प्रवाह में रुकावट डाल सकता है। यदि आप शीशा लगवाना भी चाहते हैं तो किचन के बाहर लगवा लें।



Open packet of salt and sugar नमक और चीनी की खुली पोटली

वास्तु शास्त्र के अनुसार, नमक और चीनी को रसोई में खुले में नहीं रखना चाहिए। इन दोनों सामग्री को हमेशा बंद डिब्बे में रखना चाहिए। यदि यह खुला रहता है, तो यह घर में आर्थिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। खुले नमक और चीनी को घर में रखने से यह आपके घर की समृद्धि को प्रभावित करता है।





Do not keep medicines in the kitchen किचन में न रखें दवाइयां

किचन में दवाइयां रखना घर के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकता है। किचन वह स्थान है जहां खाना पकाया जाता है और भोजन तैयार किया जाता है और यदि यहां दवाइयां रखी जाती हैं, तो यह भोजन के साथ मिलकर नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती है। दवाइयों का रसोई में होना यह दर्शाता है कि घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। यह वास्तु शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता।

Broken pots टूटे हुए बर्तन

रसोई घर में अगर कोई बर्तन टूटा हुआ है तो यह वास्तु के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। ऐसे बर्तनों का उपयोग करने से आपके जीवन में दरिद्रता और निराशा का आगमन होता है। खराब बर्तन को तुरंत बदलना या रिपेयर करना चाहिए।