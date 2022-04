2022 Lakshmi Panchami Vrat and Puja: आज के दिन महालक्ष्मी के चित्र के आगे विधि-विधान से पूजन करते हुए कमल के पुष्प अर्पित करें। मां को सफेद रंग के मिष्ठान का भोग लगाएं। इनके चित्र को उत्तर दिशा की तरफ स्थापित करें। जिसमें महालक्ष्मी कमल के फूल पर विराजित हों। आपके घर में छोटी कन्याएं लक्ष्मी का साक्षात रुप हैं। उनके इस रुप की पूजा करने से आपके व्यापार में दोगुना लाभ प्राप्त होने लगता है। घर की बहू को लक्ष्मी का श्री रुप माना गया है, जिसके आने से घर में धन-संपदा की बढ़ोतरी होती है। बहू के आगमन पर उसके चरण के पद चिन्ह अपने पूजा स्थल या तिजोरी के पास रखने से धन-धान्य बना रहता है। पूजा स्थल ईशान कोण में रखें और तिजोरी उत्तर की दिशा में रखें। आपको ये जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा की गर्भवती महिलाएं लक्ष्मी का आलोकिक रुप होती हैं। गर्भवती महिलाएं चन्द्र और शुक्र का कारक होती हैं। इनकी सेवा से आपको असीम धन की और परम सुख की प्राप्ति होती है। कई जन्मों के पापों का नाश होता है।

