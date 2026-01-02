माघ मेले और चौथ माता मेले के लिए रेलवे का बड़ा फैसला, 12 ट्रेनों को मिला अतिरिक्त ठहराव

श्रद्धालुओं की सुविधा और सफर को आसान बनाने की दिशा में भारतीय रेलवे ने एक सराहनीय कदम उठाया है। उत्तर भारत के दो बड़े धार्मिक आयोजनों प्रयागराज का माघ मेला और चौथ का बरवाड़ा में आयोजित होने वाला चौथ माता मेला के मद्देनजर रेलवे ने 12 प्रमुख ट्रेनों...

Magh Mela 2026 Railway Update : श्रद्धालुओं की सुविधा और सफर को आसान बनाने की दिशा में भारतीय रेलवे ने एक सराहनीय कदम उठाया है। उत्तर भारत के दो बड़े धार्मिक आयोजनों प्रयागराज का माघ मेला और चौथ का बरवाड़ा में आयोजित होने वाला चौथ माता मेला के मद्देनजर रेलवे ने 12 प्रमुख ट्रेनों के अतिरिक्त स्टॉपेज की घोषणा की है। इस फैसले से लाखों रेल यात्रियों को सीधे तौर पर राहत मिलेगी।

आस्था के सफर में अब नहीं होगी परेशानी

जनवरी 2026 में शुरू होने वाले इन मेलों के दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ती है। यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे ने निम्नलिखित व्यवस्थाएं की हैं। जिन स्टेशनों पर ये ट्रेनें पहले नहीं रुकती थीं, अब मेलों के दौरान वहां भी इनका स्टॉपेज दिया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के भक्तों को बड़े स्टेशनों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

माघ मेले के लिए प्रयागराज आने-जाने वाली प्रमुख एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को संगम के पास स्थित छोटे स्टेशनों पर रुकने की अनुमति दी गई है। सवाई माधोपुर के पास चौथ का बरवाड़ा स्टेशन पर अतिरिक्त ट्रेनों के ठहराव से राजस्थान और आसपास के राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी आसानी होगी।

यात्रियों को क्या होगा फायदा?

रेलवे के इस निर्णय से न केवल यात्रियों के समय की बचत होगी, बल्कि उन्हें मुख्य स्टेशनों पर होने वाली आपाधापी से भी छुटकारा मिलेगा। बुजुर्गों और बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों के लिए यह कदम किसी वरदान से कम नहीं है।

प्रशासन का बयान

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, मेलों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा हमारी प्राथमिकता है। अतिरिक्त ठहराव देने से भीड़ का प्रबंधन बेहतर होगा और लोगों को अपने गंतव्य के करीब उतरने की सुविधा मिलेगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अधिकृत वेबसाइट या ऐप के जरिए अपनी ट्रेन का नया शेड्यूल जरूर चेक कर लें।

