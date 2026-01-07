Magh Mela 2026 : संगम की रेत पर हाई अलर्ट, माघ मेले में यूपी ATS के कमांडो ने संभाली कमान

माघ मेला 2026 के भव्य आयोजन को लेकर प्रयागराज में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बार मेले की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उत्तर प्रदेश एटीएस के कमांडो हैं, जिन्होंने संगम तट पर मोर्चा संभाल लिया है।

Magh Mela 2026 Security : माघ मेला 2026 के भव्य आयोजन को लेकर प्रयागराज में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बार मेले की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उत्तर प्रदेश एटीएस के कमांडो हैं, जिन्होंने संगम तट पर मोर्चा संभाल लिया है। मेले के संवेदनशील इलाकों और प्रमुख स्नान घाटों पर एटीएस के कमांडो और स्नाइपर तैनात किए गए हैं। पहली बार, एटीएस की महिला कमांडो यूनिट को माघ मेले की सुरक्षा में लगाया गया है। ये जांबाज महिलाएं इजरायली मार्शल आर्ट्स क्राव मागा और अत्याधुनिक हथियारों को चलाने में माहिर हैं। कमांडो की टुकड़ियों ने पूरे मेला क्षेत्र में पैदल मार्च कर सुरक्षा का जायजा लिया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।

अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग

पूरे मेला परिसर में 400 से अधिक AI इनेबल्ड सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे संदिग्ध गतिविधियों और भीड़ के घनत्व को पहचानने में सक्षम हैं। हवा से निगरानी के लिए 50 से ज्यादा हाई-टेक ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जहाँ से 24 घंटे हर छोटी-बड़ी हलचल पर नजर रखी जा रही है।

व्यापक पुलिस बल की तैनाती

हजारों जवान: सुरक्षा व्यवस्था में लगभग 10,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसमें पीएसी, आरएएफ और सिविल पुलिस के जवान शामिल हैं। संगम में स्नान के दौरान सुरक्षा के लिए जल पुलिस के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। मेले के लिए विशेष रूप से 17 अस्थायी पुलिस थाने और 42 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं।

श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवहार

प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं के साथ बेहद विनम्रता और सेवा भाव से पेश आएं। सुरक्षा के साथ-साथ भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि भक्तों को सुगम दर्शन और स्नान प्राप्त हो सके।

