Magh Mela Seva App : डिजिटल हुआ संगम!" माघ मेला सेवा ऐप से अब चुटकियों में सुलझेगी हर मुश्किल

Edited By Updated: 12 Jan, 2026 11:01 AM

magh mela seva app

माघ मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और मेला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है।

Magh Mela Seva App : माघ मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और मेला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। Magh Mela Seva App के जरिए अब श्रद्धालु न केवल मेले का रास्ता जान सकेंगे, बल्कि आपात स्थिति में तुरंत मदद भी हासिल कर सकेंगे। यह ऐप संगम आने वाले हर भक्त के लिए एक डिजिटल गाइड की भूमिका निभाएगा।

ऐप की 5 प्रमुख विशेषताएं 

प्रेसिजन नेविगेशन 
मेला क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जहां रास्ता भटकना आम बात है। यह ऐप आपको आपके वर्तमान स्थान से संगम, पार्किंग, अस्पताल या पुलिस स्टेशन तक का सटीक रास्ता दिखाएगा।

आपातकालीन SOS बटन
यदि कोई श्रद्धालु संकट में है या उसे चिकित्सकीय मदद चाहिए, तो ऐप में दिए गए SOS बटन को दबाते ही कंट्रोल रूम को उसकी लोकेशन मिल जाएगी और तुरंत मदद पहुँचेगी।

खोया-पाया 
मेले में अपनों से बिछड़ने की घटनाओं को रोकने के लिए इस ऐप में एक विशेष सेक्शन दिया गया है, जहाँ गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी तुरंत अपडेट की जाएगी।

स्नान तिथियां और मौसम का हाल
श्रद्धालुओं को सभी मुख्य स्नान तिथियों, सूर्योदय-सूर्यास्त के समय और पल-पल के मौसम की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहेगी।

पार्किंग और बस रूट
भीड़ से बचने के लिए ऐप बताएगा कि कौन सी पार्किंग खाली है और मेले के लिए शटल बसें कहां से उपलब्ध हैं।

कैसे करें डाउनलोड?
यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। इसे डाउनलोड करने के बाद श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे प्रशासन को भीड़ प्रबंधन में भी मदद मिलेगी।

