Mahadev temple in himachal pradesh: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अप्पर कोटला कलां में स्थित प्राचीन महादेव मंदिर में 81 फुट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा आलौकिक दृश्य प्रस्तुत करते हुए जहां श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है वहीं यह मूर्ति मंदिर की पहचान बन चुकी है। दूरदराज से लोग इसे देखने आते हैं और श्रद्धाभाव से सिर झुकाते हैं।

