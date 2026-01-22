Main Menu

    Mata Vaishno Devi mandir news : भक्तों का इंतज़ार हुआ खत्म ! अब रात में भी खुले रहेंगे माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के द्वार, नोट करें समय

Mata Vaishno Devi mandir news : भक्तों का इंतज़ार हुआ खत्म ! अब रात में भी खुले रहेंगे माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के द्वार, नोट करें समय

22 Jan, 2026

mata vaishno devi mandir news

माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक बहुत ही सुखद खबर सामने आई है। त्रिकुटा पर्वत पर स्थित मां के दरबार में अब श्रद्धालुओं को उस दिव्य और प्राचीन अनुभव का सौभाग्य मिलेगा, जिसका इंतज़ार हर भक्त को रहता है।

Mata Vaishno Devi Ancient Cave News 2026 : माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक बहुत ही सुखद खबर सामने आई है। त्रिकुटा पर्वत पर स्थित मां के दरबार में अब श्रद्धालुओं को उस दिव्य और प्राचीन अनुभव का सौभाग्य मिलेगा, जिसका इंतज़ार हर भक्त को रहता है। श्राइन बोर्ड ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर प्राचीन गुफा के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए हैं। सबसे खास बात यह है कि अब श्रद्धालु न केवल दिन में, बल्कि रात के समय भी इस पवित्र गुफा के माध्यम से मां के चरणों में हाजिरी लगा सकेंगे।

क्या है नया समय ?  

सुबह का समय: 10:15 AM से दोपहर 12:00 PM तक।

रात्रि का समय: 10:30 PM से रात 12:30 AM तक।

क्यों है यह खास?
यह प्राचीन गुफा साल में केवल 2 महीने जनवरी और फरवरी के लिए ही खोली जाती है। नए कृत्रिम रास्तों की तुलना में प्राचीन प्राकृतिक गुफा से होकर गुजरना भक्तों के लिए आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह सुविधा मार्च 2026 के पहले सप्ताह तक जारी रहेगी, जब तक कि भक्तों की भीड़ बहुत अधिक न बढ़ जाए।

भक्तों के लिए जरूरी सलाह

RFID कार्ड: यात्रा शुरू करने से पहले अपना RFID कार्ड जरूर लें, क्योंकि इसके बिना दर्शन संभव नहीं होंगे।

मौसम का हाल: कटरा और भवन में इस समय कड़ाके की ठंड है, इसलिए भारी ऊनी कपड़े साथ जरूर रखें।

ऑनलाइन बुकिंग: अगर आप हवन, आरती या हेलीकॉप्टर सेवा चाहते हैं, तो आधिकारिक वेबसाइट से पहले ही बुकिंग कर लें।

