Money plant vastu: मनी प्लांट लगाएं खूब सारा धन पाएं

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 25 Dec, 2022 06:26 AM

हमारे आसपास पायी जाने वाली हर वस्तु का अपना एक महत्व होता है, चाहे वह व्यक्ति, वस्तु या पौधे ही क्यों न हों। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में किस तरह के पौधे लगाने चाहिए, उन पौधों से किस प्रकार की

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

What are the benefits of keeping money plant at home: हमारे आसपास पायी जाने वाली हर वस्तु का अपना एक महत्व होता है, चाहे वह व्यक्ति, वस्तु या पौधे ही क्यों न हों। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में किस तरह के पौधे लगाने चाहिए, उन पौधों से किस प्रकार की एनर्जी निकलती है और वह एनर्जी किस प्रकार से जातकों की ग्रहदशा पर प्रभाव डालती है तथा वह एनर्जी उस जातक के लिये लाभदायक है या हानिकारक। वैसे तो सनातन विज्ञान के अनुसार घर में तुलसी का पौधा अत्यंत लाभदायक माना गया है परन्तु तुलसी के साथ-साथ मनी प्लांट नामक पौधा जिसका साइंटिफिक नाम डेविलस इवी है, वह धन संबंधित मामलों में लाभदायक है। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि मनी प्लांट यानि कि एक ऐसा पौधा जिसे कि विशेष समय, स्थान, दिन व विशेष क्रिया के द्वारा लगाये जाने पर घर में धन का प्रवाह बना रहता है।

Which direction is good for money plant: वास्तु विज्ञान के अनुसार यदि किसी भी वस्तु का पूर्णतः लाभ प्राप्त करना हो तो उसे सही दिशा व सही क्रिया के द्वारा ही किया जाना चाहिए। मनी प्लांट को पूर्व दिशा के मकानों में आग्नेय कोण में यानि कि पूर्वी दक्षिण दिशा श्रेष्ठ रहती है। पूर्व दिशा के मकानों में इसे पूर्व दिशा में लगाना श्रेष्ठ रहता है। पश्चिम दिशा के मकानों में इसे घर के मध्य भाग या फिर दक्षिण या उत्तर दिशा में श्रेष्ठ रहता है। दक्षिण दिशा के मकानों में इसे ईशान या दक्षिण दिशा में या घर के मध्य भाग में लगाना श्रेयकर रहता है। इन दिशाओं में लगाने के साथ-साथ घर के स्वामी की जन्म कुण्डली के ग्रहों का अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि क्या यह उसके लिये हितकारी है या नहीं।

Money plant vastu benefits: जैसे कि तुलसी का पौधा तो सदा ही सभी के लिये हितकारी रहता है। ऐसे ही सभी पौधे हितकारी नहीं होते, इससे पहले आपको अपनी जन्म कुण्डली अवश्य चैक करवानी चाहिये। अगर आप मनी पलांट को सिर्फ हरियाली के तौर पर लगा रहे हैं तो इसे गलत दिशा में या उपयुक्त स्थान में न लगाकर आप आर्थिक समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। कृप्या पहले जन्म कुण्डली का अध्ययन अवश्य करवा लें क्योंकि जन्म कुण्डली में बुद्ध ग्रह की स्थिति के अनुसार ही यह मनी पलांट आपको सकारात्मक प्रभाव प्रदान करेगा। अगर आपकी जन्म कुण्डली में बुद्ध ग्रह की स्थिति खराब है तो आपको एक मनी पलांट का पौधा अपने घर की दिशा के अनुसार अवश्य लगाना चाहिये ताकि जितना समय आप घर में रहते हैं उतने समय तक मनी प्लांट पौधे से जो एनर्जी निकलती है वह आपको पौधे के रंग व उसकी ग्रोथ व आपकी ग्रह स्थिति के अनुरूप आपके शरीर की एनर्जी के अनुकूल हो जाये व आपको एक सुखद अनुभूति की प्राप्ति हो सके।

What is special about money plant: ध्यान रहे कि यह मनी पलांट एक बेल के रूप में होता है, जिसे हमेशा ऊपर की दिशा की तरफ ही जाने देना चाहिए ताकि आपके घर में यह प्लांट धन की वृद्धि ऊपर की तरफ करवाता रहे अर्थात धन की वृद्धि होती रहे। ध्यान रहे कि यह पौधा हमेशा एक पूर्ण विकसित पौधे में से चोरी के रूप में ही करके लगाया जाता है, तभी ही इसकी वृद्धि होती है व सकारात्मक प्रभाव प्राप्त हो पाता है। इसे ज्येष्ठ बुधवार के दिन ही किसी विकसित पौधे में से चुराकर बुद्ध के ओरा समय में ही उपरोक्त दिशा के मकानों में दिशानुसार व जातक की ग्रहदशा के अनुसार ही लगाया जाता है। इसे गमले में या पानी की बोतल में भी लगाया जा सकता है परन्तु यह पूर्णफलदायी सिर्फ गमलें में या जमीन में ही होता है।

Is money plant good to keep at home: इसी के साथ-साथ अलग-अलग दिशाओं के भवनों में चाहे वे आवासीय हों या व्यावसायिक उन संस्थानों में रह रहे जातको के ग्रहों की अनुकूलता के हिसाब से ही मनी पलांट का प्रभाव पड़ता है। जो किसी प्रबुद्ध ज्योतिष वैज्ञानिक से ही सलाह लें क्योंकि बिना ग्रहों की पूर्ण जानकारी के वास्तु कम्पलीट नहीं हो सकता क्योंकि वास्तु विज्ञान जो कि ज्योतिष विज्ञान की भवनों के निर्माण संबंधित एक छोटी सी शाखा ही है।

Sanjay Dara Singh

AstroGem Scientists

LLB., Graduate Gemologist GIA (Gemological Institute of America), Astrology, Numerology and Vastu (SSM)