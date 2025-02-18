Main Menu

Morning Tips: अपना मंगल चाहते हैं तो सुबह उठते ही करें इन चीजों का दर्शन, कोई बुरी शक्ति नहीं फटकेगी आपके पास

17 Feb, 2026 09:54 AM

morning tips

Good morning: सुबह उठते ही कुछ खास चीजें देखने या ध्यान में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और शुभ लाभ मिलता है। यह चीजें वास्तु शास्त्र और भारतीय परंपराओं से जुड़ी होती हैं, जो दिन की शुरुआत को शुभ और ऊर्जा से भरपूर बना सकती हैं।

Good morning: सुबह उठते ही कुछ खास चीजें देखने या ध्यान में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और शुभ लाभ मिलता है। यह चीजें वास्तु शास्त्र और भारतीय परंपराओं से जुड़ी होती हैं, जो दिन की शुरुआत को शुभ और ऊर्जा से भरपूर बना सकती हैं। इन सरल और कम खर्चीले उपायों को अपनाकर आप अपने घर में खुशहाली का वातावरण बना सकते हैं। ये चीजें न केवल घर में शुभ प्रभाव डालती हैं, बल्कि आपके पूरे दिन को मंगलमय और उन्नति की ओर मार्गदर्शित करती हैं।

PunjabKesari Morning Tips
शिवलिंग या शिव मूर्ति का दर्शन
वास्तु: सुबह उठते ही यदि आप भगवान शिव के शिवलिंग या मूर्ति का दर्शन करते हैं, तो इससे घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। यह विशेष रूप से धन और मानसिक शांति लाने में मदद करता है। शिव के दर्शन से नकारात्मकता दूर होती है और हर तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है।
अन्य लाभ: विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय का महत्व बढ़ जाता है। घर में आकर यह ऊर्जा घर के प्रत्येक सदस्य को लाभ पहुंचाती है।

PunjabKesari Morning Tips
दीपक की लौ या तेल का दीपक देखना
वास्तु: सुबह उठते ही अगर आप घर में जलते दीपक या तेल के दीपक की लौ देखते हैं, तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। दीपक की लौ सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है। इसे देखने से मन शांत रहता है और दिन की शुरुआत शुभ होती है।
अन्य लाभ: यह विशेष रूप से घर में दरिद्रता को दूर करने और आर्थ‍िक लाभ लाने में मदद करता है।

PunjabKesari Morning Tips

प्यारे और शांतिपूर्ण चित्र या तस्वीरें
वास्तु: घर में सुंदर, शांतिपूर्ण और सकारात्मक चित्रों को देखना शुभ माना जाता है जैसे लक्ष्मी जी की तस्वीर, कुबेर की मूर्ति, समुद्र का दृश्य, प्रकृति से जुड़े चित्र आदि। ये सभी चित्र घर में समृद्धि और शांति का प्रतीक होते हैं।
अन्य लाभ: विशेष रूप से आप यदि इन चित्रों को सुबह उठते ही देखें, तो दिन भर की स्थिति सकारात्मक रहेगी और आपकी मेहनत में सफलता मिलेगी।

PunjabKesari Morning Tips

तुलसी के पौधे को देखना
वास्तु: घर में तुलसी का पौधा रखना और उसे सुबह जल देना एक बहुत शुभ उपाय है। तुलसी के पौधे को देखने से घर में धन, सुख और समृद्धि का वास होता है। यह पौधा विशेष रूप से मानसिक शांति और आस्था का प्रतीक माना जाता है।
अन्य लाभ: तुलसी की पूजा से घर में नकारात्मकता कम होती है और स्वास्थ संबंधी लाभ भी मिलते हैं।

चांदी या सोने की वस्तु का दर्शन
वास्तु: यदि आप सुबह उठते ही चांदी या सोने की कोई छोटी सी वस्तु देखते हैं जैसे चांदी की छड़ी, सिक्के या कोई आभूषण तो यह दिन भर के लिए धन और समृद्धि के संकेत होते हैं। यह खासतौर पर व्यापारियों के लिए बहुत शुभ होता है।
अन्य लाभ: इस प्रकार की वस्तुओं को देखना आर्थ‍िक समृद्धि की ओर इशारा करता है और सकारात्मक विचारों का प्रवाह करता है।

PunjabKesari Morning Tips

घर के पूर्व दिशा में सूर्योदय देखना
वास्तु: सूर्योदय का दृश्य सबसे शुभ माना जाता है, विशेष रूप से यदि यह पूर्व दिशा से दिखाई देता हो। सूर्योदय को देखने से जीवन में नयापन और ऊर्जा का संचार होता है।
अन्य लाभ: सूर्योदय के साथ उठने से मानसिक रूप से सकारात्मकता और आंतरिक ऊर्जा मिलती है, जिससे किसी भी कार्य को शुभता मिलती है।

PunjabKesari Morning Tips

सही दिशा में शंख की ध्वनि सुनना
वास्तु: शंख की आवाज सुबह-सुबह सुनना या फिर घर में शंख बजाना, यह घर के वातावरण में सकारात्मकता लाता है। शंख की ध्वनि से घर में शुभता और आस्थाओं की वृद्धि होती है।
अन्य लाभ: शंख की आवाज से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सभी समस्याओं का समाधान होता है।

जल में स्वर्ण या चांदी का टुकड़ा रखना
वास्तु: यदि आप सुबह जल पीने से पहले उसमें चांदी या सोने का एक टुकड़ा रखते हैं और फिर उसे पीते हैं, तो यह आपके जीवन में धन और सुख का वास करता है। यह विशेष रूप से व्यापारियों या कारोबार करने वालों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है।
अन्य लाभ: यह उपाय आपके स्वास्थ्य में भी लाभकारी होता है क्योंकि चांदी या सोने का टुकड़ा जल में डालने से उसमें कुछ औषधीय गुण भी आ जाते हैं।

PunjabKesari Morning Tips

बेल के पत्तों का दर्शन
वास्तु: बेल के पत्ते भी एक शुभ संकेत माने जाते हैं। यदि आप सुबह उठकर बेल के पत्ते देखते हैं या उन्हें पूजा में इस्तेमाल करते हैं, तो यह घर में शांति और समृद्धि लाता है। बेल का पत्ता भगवान शिव को प्रिय है और यह जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान करता है।
अन्य लाभ: यह उपाय घर के सदस्यों के रिश्तों को मजबूत करने और मानसिक शांति पाने के लिए लाभकारी है।

