Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Motivational Story : क्या आप भी भाग्य को दोष देते हैं ? इस किसान के अटूट विश्वास की कहानी पढ़कर आप भी कहेंगे- सब मुमकिन है

Motivational Story : क्या आप भी भाग्य को दोष देते हैं ? इस किसान के अटूट विश्वास की कहानी पढ़कर आप भी कहेंगे- सब मुमकिन है

Edited By Updated: 04 Jan, 2026 01:46 PM

motivational story

एक गांव में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यहां आने वाले 12 साल तक पानी नहीं बरसेगा। यह सुन कर गांव वाले दुखी हो गए और गांव छोड़ कर जाने लगे।

Motivational Story : एक गांव में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यहां आने वाले 12 साल तक पानी नहीं बरसेगा। यह सुन कर गांव वाले दुखी हो गए और गांव छोड़ कर जाने लगे। एक किसान गांव को छोड़ कर नहीं गया। उसने सोचा कि 12 साल तक बारिश तो होने वाली नहीं है फिर हल का क्या काम? 

Motivational Story

उसने उसे उठाकर एक ओर रख दिया। सात दिन तक इस सोच-विचार में बैठा रहा कि बिना पानी के वह गुजारा कैसे करेगा। काफी सोच-विचार कर उसने निर्णय लिया कि वह खेत में हल जोतेगा।

किसान कई दिनों तक लगातार खेत जोतता रहा। एक बादल आसमान से गुजरा। बादल ने किसान से पूछा, ‘‘भाई तुमने सुना नहीं यहां पर 12 साल तक पानी नहीं बरसेगा, फिर तुम क्यों बेवजह मेहनत कर रहे हो?।’’ 

और ये भी पढ़े

Motivational Story

बादल की बात पर किसान बोला, ‘‘मत बरसो, मैं तो खेत इसलिए जोतता हूं कि कहीं इतने सालों बाद मैं खेत जोतना ही न भूल जाऊं। मैं मेहनत के बलबूते भाग्य बदलने में विश्वास रखता हूं।’’ 

किसान की बात सुनकर बादल हैरान रह गया और वह सोचने लगा कहीं 12 सालों में मैं भी बरसना भूल गया तो। यह सोचकर वह बादल वहीं बरसने लगा। उसे बरसते देख अन्य बादल भी बरसने लगे। किसी ने सही कहा है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता।

Motivational Story

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!