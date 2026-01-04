Motivational Story : क्या आप भी भाग्य को दोष देते हैं ? इस किसान के अटूट विश्वास की कहानी पढ़कर आप भी कहेंगे- सब मुमकिन है

Edited By Sarita Thapa, Updated: 04 Jan, 2026 01:46 PM

एक गांव में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यहां आने वाले 12 साल तक पानी नहीं बरसेगा। यह सुन कर गांव वाले दुखी हो गए और गांव छोड़ कर जाने लगे।

उसने उसे उठाकर एक ओर रख दिया। सात दिन तक इस सोच-विचार में बैठा रहा कि बिना पानी के वह गुजारा कैसे करेगा। काफी सोच-विचार कर उसने निर्णय लिया कि वह खेत में हल जोतेगा।

किसान कई दिनों तक लगातार खेत जोतता रहा। एक बादल आसमान से गुजरा। बादल ने किसान से पूछा, ‘‘भाई तुमने सुना नहीं यहां पर 12 साल तक पानी नहीं बरसेगा, फिर तुम क्यों बेवजह मेहनत कर रहे हो?।’’

बादल की बात पर किसान बोला, ‘‘मत बरसो, मैं तो खेत इसलिए जोतता हूं कि कहीं इतने सालों बाद मैं खेत जोतना ही न भूल जाऊं। मैं मेहनत के बलबूते भाग्य बदलने में विश्वास रखता हूं।’’

किसान की बात सुनकर बादल हैरान रह गया और वह सोचने लगा कहीं 12 सालों में मैं भी बरसना भूल गया तो। यह सोचकर वह बादल वहीं बरसने लगा। उसे बरसते देख अन्य बादल भी बरसने लगे। किसी ने सही कहा है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता।

