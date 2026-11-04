राम मंदिर ट्रस्ट ने व्हाट्सएप के जरिए दानदाताओं को दिवाली की शुभकामनाएं और आभार पत्र भेजे

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने उन भक्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से दिवाली की शुभकामनाएं और आभार पत्र भेजने शुरू कर दिए हैं, जिन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण में योगदान दिया था।

अयोध्या : श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने उन भक्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से दिवाली की शुभकामनाएं और आभार पत्र भेजने शुरू कर दिए हैं, जिन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण में योगदान दिया था। मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी एक आधिकारिक बयान में, ट्रस्ट ने स्पष्ट किया कि ये संदेश और इनके साथ संलग्न PDF पत्र असली हैं और इन्हें स्वयं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा भेजा जा रहा है। यह कदम तब उठाया गया है जब कई भक्तों ने उन्हें मिले व्हाट्सएप संदेशों की प्रमाणिकता को लेकर सवाल उठाए थे। ट्रस्ट ने कहा, "कुछ भक्तों ने इन संदेशों और संलग्न PDF पत्रों की प्रमाणिकता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था। हम पुष्टि करते हैं कि ये संदेश और पत्र श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा ही भेजे जा रहे हैं।"

आभार पत्रों में उन लोगों द्वारा दिए गए आर्थिक योगदान को स्वीकार किया गया है, जिन्होंने इस ऐतिहासिक मंदिर परियोजना के लिए मदद की थी। इस पहल के तहत, प्राप्तकर्ताओं को पत्र में दिए गए एक सुरक्षित आधिकारिक लिंक के माध्यम से अपना व्यक्तिगत विवरण अपडेट करने के लिए कहा गया है। भक्त इस पोर्टल का उपयोग करके अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल पता दर्ज कर सकते हैं। ट्रस्ट ने विशेष रूप से चेतावनी दी है कि असली लिंक "donor.srjbtkshetra.org" से शुरू होता है।

अधिकारियों ने बताया कि यदि कोई अन्य वेबसाइट या लिंक इस प्रारूप से मेल नहीं खाता है, तो उससे सावधान रहना चाहिए, ताकि त्योहारों के मौसम में किसी भी तरह के दुरुपयोग या फिशिंग (धोखाधड़ी) के प्रयासों से बचा जा सके। यह पहल ट्रस्ट के उस व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसके जरिए वह उन लाखों भक्तों और दानदाताओं के साथ सीधा संपर्क बनाए रखना चाहता है, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में सहयोग दिया था। जनवरी 2024 में उद्घाटन किए गए इस मंदिर को लेकर लोगों की अभूतपूर्व भागीदारी देखने को मिली है, जिसमें पूरे भारत और विदेशों से योगदान प्राप्त हुआ है।

दिवाली के अवसर पर संपर्क करके, ट्रस्ट न केवल आभार व्यक्त करना चाहता है, बल्कि भविष्य के पत्राचार और रिकॉर्ड के लिए अपने दानदाता डेटाबेस को भी अपडेट करना चाहता है। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आभार संदेश और अपडेट सही लोगों तक पहुंचें। जिन भक्तों को ये संदेश मिले हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे कोई भी जानकारी देने से पहले लिंक की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ट्रस्ट ने फिर दोहराया कि सभी आधिकारिक संदेश केवल उनके अधिकृत माध्यमों से ही भेजे जाएंगे।

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