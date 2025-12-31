Tarot Card Rashifal (1st january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Sarita Thapa,Updated: 31 Dec, 2025 01:36 PM
मेष- मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष नई शुरुआत का संदेश लेकर आया है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जिससे आप कठिन कार्यों को भी आसानी से पूरा कर लेंगे। करियर में पदोन्नति के प्रबल योग हैं। हालांकि, जोश में आकर होश न खोएं और निवेश करते समय अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।
वृष- यह वर्ष आपके लिए स्थिरता और संचित धन में वृद्धि लेकर आएगा। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल है, लेकिन साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखें। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, विशेषकर खान-पान का ध्यान रखें। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा।
मिथुन- 2026 आपकी बौद्धिक क्षमता और संचार कौशल को निखारेगा। जो लोग लेखन, शिक्षण या मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए यह वर्ष स्वर्ण काल साबित हो सकता है। आय के नए स्रोत बनेंगे। विद्यार्थियों को मनचाहे परिणाम मिलेंगे। साल के मध्य में छोटी यात्राओं के योग हैं, जो भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी।
कर्क- कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष भावनात्मक शांति और भौतिक सुखों का है। वाहन या नए घर की प्राप्ति हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी ईमानदारी की सराहना होगी। रिश्तों के मामले में यह साल संवेदनशील है, इसलिए अपनों पर भरोसा बनाए रखें। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक तनाव कम होगा।
सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए 2026 मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि का वर्ष है। आपके नेतृत्व गुण आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाएंगे। रुके हुए सरकारी काम पूरे होंगे। संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, लेकिन अनावश्यक क्रोध से बचने की सलाह दी जाती है।
कन्या- यह वर्ष आपकी मेहनत का मीठा फल देने वाला है। करियर में बड़े बदलाव संभव हैं जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। आर्थिक प्रबंधन बेहतर होगा और आप बचत करने में सफल रहेंगे। पुराने रोगों से मुक्ति मिल सकती है। सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, जिससे आपका प्रभाव क्षेत्र विस्तृत होगा।
तुला- तुला राशि के लिए यह वर्ष संतुलन और सामंजस्य का रहेगा। व्यापार में नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा। अविवाहितों के लिए विवाह के सुंदर संयोग बनेंगे। विदेशी संपर्कों से लाभ होने की संभावना है। अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को शामिल करना आपके लिए हितकारी रहेगा।
वृश्चिक- यह वर्ष आपके लिए परिवर्तनकारी रहेगा। पुरानी समस्याओं का अंत होगा और आप नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। अचानक धन लाभ की स्थिति बन सकती है। शोध और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और अपनी योजनाओं को सार्वजनिक न करें।
धनु- 2026 आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला वर्ष है। शिक्षा और आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। लंबी दूरी की यात्राएं लाभदायक रहेंगी। परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आय में निरंतरता बनी रहेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ होगी।
मकर- मकर राशि वालों के लिए यह वर्ष कठोर परिश्रम और अनुशासन का है। करियर में आपकी स्थिरता बढ़ेगी। लोहे, तेल या मशीनरी के व्यापार से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है। अपने स्वास्थ्य और आराम के लिए भी समय जरूर निकालें।
कुंभ- कुंभ राशि के लिए यह वर्ष कुछ नया करने और लीक से हटकर सोचने का है। आपके द्वारा किए गए नवाचार आपको बड़ी पहचान दिला सकते हैं। मित्रों और सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा। साल के अंत तक कोई बड़ी उपलब्धि आपके खाते में जुड़ सकती है।
मीन- मीन राशि वालों के लिए 2026 शांति, संतोष और आध्यात्मिक प्रगति का वर्ष है। आपके रुके हुए धन की वापसी होगी। रिश्तों में आ रही दूरियां खत्म होंगी। दान-पुण्य के कार्यों में आपका मन लगेगा। करियर में कोई बड़ा निर्णय लेते समय अपने अंतर्मन की आवाज जरूर सुनें।
