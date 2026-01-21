Daily horoscope : जानें, मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का भविष्यफल
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 21 Jan, 2026 07:53 AM
मेष : व्हीकल्स की सेल-परचेज तथा उन्हें डैकोरेट करने का काम करने वालों को अपनी कामकाजी भागदौड़ की अच्छी रिटर्न मिलेगी।
वृष: सरकारी कामों में कामयाबी तो मिलेगी, मगर जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, मगर आम हालात पहले जैसे बने रहेंगे।
मिथुन: कामकाजी भागदौड़ तो रहेगी, किंतु नतीजा आशानुरूप न मिलेगा, इरादों में मजबूती, मगर घटिया लोगों से फासला रखना जरूरी।
कर्क: सेहत के मामले में अटैन्टिव रहना ठीक रहेगा, इसलिए खान-पान में लापरवाही न बरतनी चाहिए, सफर भी परेशानी वाला होगा।
सिंह : व्यापारिक तथा कामकाजी दशा संतोषजनक, कोशिशों में विजय मिलेगी, मगर घरेलू मोर्चा पर टैंशन-परेशानी बनी रहेगी।
कन्या : शत्रु नुकसान पहुंचाने के लिए काफी सरगर्म रहेंगे, इसलिए आपको भी एक्टिव होकर उसके साथ निपटना होगा।
तुला: संतान का रुख डांवाडोल सा रहेगा, इसलिए आपकी किसी समस्या को सुलझाने के लिए वह शायद को-आपरेट न करेगी।
वृश्चिक: न तो कोई अदालती काम हाथ में लें और न ही अदालत में जाना ठीक रहेगा, आम हालात भी अनुकूल चलेंगे।
धनु : हल्की नेचर तथा सोच वाले लोग न तो आपका साथ देंगे और न ही किसी समस्या को सुलझाने में आपके साथ सहयोग करेंगे।
मकर: कारोबारी कामों के लिए सितारा बेशक अच्छा है मगर आपकी कामकाजी भागदौड़ शायद आशानुरूप नतीजा न देगी।
कुंभ: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, किंतु आपको अपने क्रोध पर जब्त रखना होगा।
मीन : सितारा खर्चों को बढ़ाने तथा अर्थ दशा टाइट रखने वाला, न तो किसी की जिम्मदारी में फंसें और न ही टूरिंग करें।