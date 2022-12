Skanda Sashti: आज इस विधि से करें स्वामी कार्तिकेय की पूजा, संतान के जीवन से सभी कष्ट होंगे दूर

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 28 Dec, 2022 07:27 AM

Skanda Sashti 2022: आज स्कंद षष्ठी है और ये दिन भगवान कार्तिकेय को समर्पित होता है। स्कंद षष्ठी का दूसरा नाम कांडा षष्ठी भी है। भगवान स्कंद माता पार्वती और भोलेनाथ के पुत्र है। उत्तरी भारत में इस त्योहार को बड़े ही हर्षोउल्लास के साथ मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ये हर महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है। इस दिन भगवान कार्तिकेय का व्रत रखने से वे सब मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और कहा जाता है की ये व्रत खास तौर पर संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर आपके संतान के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं तो वे सब दूर करने के लिए इनकी पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं संतान की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आज के दिन कौन से उपाय करने चहिए।

Skanda Sashti Upay:

पौराणिक मान्यताओं के आधार पर स्कंद षष्ठी का व्रत करने संतान के ऊपर आई सारी परेशानियां दूर हो जाती है और साथ ही साथ अगर कोई गलती से भी इस व्रत को कर लेता है तो वह लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार से मुक्त हो जाता है।

To have children संतान प्राप्त के लिए: अगर किसी स्त्री की बहुत समय से संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो उन महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत खास है। आज के दिन पूजा करते समय षष्ठी स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और साथ ही कार्तिकेय भगवान के नामों का भी जाप करना चाहिए।

For the prosperity of children संतान की सुख समृद्धि के लिए: संतान के करियर में अगर रूकावट आ रही है या धन का कोई भी स्तोत्र नहीं बन पा रहा है तो आज के दिन सुबह के समय कमलगट्टे की माला लेकर 108 बार इस मंत्र का जाप करें।

Skanda Sashti Mantra: ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महा सैन्या धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात:

इस मंत्र का निरंतर जाप करने से संतान को हर काम में सिद्धि प्राप्त होती है।

Keep this fast मंगल भारी होने पर रखें ये व्रत:

स्वामी कार्तिकेय को मंगल का स्वामी भी कहते हैं। जब व्यक्तियों के जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है या उनकी कुंडली में मंगल दोष चल रहा है तो उन्हें स्कंद कुमार का व्रत जरूर रखना चाहिए और नियमित उनकी पूजा करनी चाहिए।

अगर किसी का बच्चा गलत संगत में पड़ गया है या फिर बहुत ज्यादा जिद्दी हो तो उनके माता-पिता को आज के दिन पार्वती पुत्र को मोर पंख, बूंदी के लड्डू और केसर चढ़ाना चाहिए।