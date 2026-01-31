स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती : 40 दिन में गौहत्या पर रोक लगाकर खुद को हिंदू प्रेमी साबित करें योगी

वाराणसी (प.स.): स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी और कहा कि वह 40 दिन में गौहत्या पर रोक लगाकर अपने हिंदू प्रेमी होने की प्रतिबद्धता साबित करें, वरना हम मानेंगे कि सिर्फ दिखावे के...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

वाराणसी (प.स.): स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी और कहा कि वह 40 दिन में गौहत्या पर रोक लगाकर अपने हिंदू प्रेमी होने की प्रतिबद्धता साबित करें, वरना हम मानेंगे कि सिर्फ दिखावे के लिए योगी ने गेरुआ वस्त्र पहन रखा है।

उन्होंने वाराणसी में पत्रकारों से कहा कि जब मैं वहां (प्रयागराज) 11 दिन तक बैठा रहा, तब किसी भी अधिकारी ने मुझे स्नान के लिए नहीं कहा। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अगले साल माघ मेले में जाऊंगा और ससम्मान स्नान करूंगा। उन्होंने हमारी पहचान का प्रमाण मांगा और हमने उन्हें प्रस्तुत कर दिया। हिंदू होने की पहली सीढ़ी गौ-प्रेमी होना है।