जुड़वा बच्चों के पिता बने सुपरस्टार राम चरण, पत्नी उपासना ने बेटा-बेटी को दिया जन्म, घर आईं दोहरी खुशियां

नेशनल डेस्कः साउथ सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी के घर बड़ी खुशखबरी आई है। उपासना ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, एक बेटा और एक बेटी। इस तरह उनके परिवार में एक साथ दो नए मेहमान आ गए हैं, जिससे पूरे कोनिडेला परिवार में जश्न का माहौल है।



इस खुशखबरी की आधिकारिक पुष्टि राम चरण के पिता और मेगास्टार चिरंजीवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर की। उन्होंने लिखा: “बेहद खुशी और कृतज्ञता के साथ हम यह साझा कर रहे हैं कि राम चरण और उपासना को जुड़वा बच्चों, एक बेटा और एक बेटी का आशीर्वाद मिला है। मां और दोनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं। दादा-दादी बनने का यह क्षण हमारे लिए आनंद और ईश्वर का विशेष आशीर्वाद है।”

डिलीवरी से पहले अस्पताल में मौजूद थे राम चरण

डिलीवरी से कुछ समय पहले राम चरण को अस्पताल के बाहर देखा गया था। वे पूरे समय अपनी पत्नी उपासना के साथ रहे और परिवार के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। उनके फैंस लगातार अस्पताल के बाहर से अपडेट का इंतजार कर रहे थे। उपासना ने अक्टूबर 2025 में अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी, जिसके बाद से फैंस इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

पहले से एक बेटी है — क्लिन कारा कोनिडेला

राम चरण और उपासना की पहले से एक बेटी है, जिसका नाम क्लिन कारा कोनिडेला है। अब जुड़वा बच्चों के आने के बाद उनका परिवार और बड़ा हो गया है। फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें बधाइयां दे रहे हैं।

राम चरण और उपासना की शादी और उपासना की पहचान

राम चरण और उपासना ने साल 2012 में शादी की थी। उपासना सिर्फ फिल्मी परिवार की बहू नहीं हैं, बल्कि खुद एक बड़ी बिजनेस और हेल्थ लीडर भी हैं।

वे अपोलो चैरिटीज की वाइस प्रेसिडेंट हैं।

वे ‘बी पॉजिटिव’ मैगज़ीन की चीफ एडिटर भी हैं।

वे देश के पहले कॉर्पोरेट अस्पताल अपोलो हॉस्पिटल के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. प्रताप सी. रेड्डी की पोती हैं।

फैंस और सेलेब्रिटीज की बधाइयां

खबर आते ही फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों, राजनेताओं और फैंस ने राम चरण और उपासना को बधाई दी। सोशल मीडिया पर #RamCharan और #Upasana ट्रेंड करने लगा।