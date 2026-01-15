Main Menu

Vastu Tips : 24 घंटे में अटके काम होंगे पूरे ! जरूर करें ये आसान उपाय

Edited By Updated: 15 Jan, 2026 03:28 PM

Vastu Tips : जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हमारी मेहनत के बावजूद काम अंतिम समय पर आकर अटक जाते हैं। चाहे वह नौकरी का प्रमोशन हो, व्यापार की कोई डील, रुका हुआ पैसा या घर का कोई शुभ कार्य जब राह में बार-बार बाधाएं आने लगें, तो इसका कारण आपके...

Vastu Tips : जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हमारी मेहनत के बावजूद काम अंतिम समय पर आकर अटक जाते हैं। चाहे वह नौकरी का प्रमोशन हो, व्यापार की कोई डील, रुका हुआ पैसा या घर का कोई शुभ कार्य जब राह में बार-बार बाधाएं आने लगें, तो इसका कारण आपके परिवेश की नकारात्मक ऊर्जा या वास्तु दोष हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, हमारे आसपास की ऊर्जा हमारे भाग्य और कार्यसिद्धि को गहराई से प्रभावित करती है। यदि आपके काम भी लंबे समय से अटके हुए हैं, तो यह उपाय आपके लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होंगे। 

मुख्य द्वार की शुद्धि
वास्तु में घर का मुख्य द्वार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहीं से सुख-समृद्धि का प्रवेश होता है। एक लोटे पानी में थोड़ी पिसी हुई हल्दी मिलाएं और इसे मुख्य द्वार की दहलीज पर छिड़कें। हल्दी नकारात्मकता को सोख लेती है और शुभ ऊर्जा को आकर्षित करती है। शाम के समय प्रवेश द्वार पर थोड़ा सा गंगाजल छिड़कें। यदि कोई काम बहुत दिनों से अटका है, तो एक कटोरी में सेंधा नमक भरकर मुख्य द्वार के पीछे रख दें।

 नमक का पोंछा:
अगर आपको लगता है कि घर में भारीपन है और कोई भी योजना सफल नहीं हो रही, तो नमक का उपाय सबसे तेज काम करता है। घर में पोंछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक (Sea Salt) मिला दें। नमक वास्तु दोषों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखता है। इसे करने के कुछ ही घंटों भीतर आप घर के वातावरण में हल्कापन महसूस करेंगे, जिससे मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी और अटके काम की नई राह खुलेगी।

ईशान कोण को करें सक्रिय
घर की उत्तर-पूर्व दिशा को 'देव स्थान' कहा जाता है। यदि यह दिशा गंदी है या यहां भारी सामान रखा है, तो प्रगति रुक जाती है। अगले 24 घंटों में सफलता के लिए ईशान कोण को बिल्कुल साफ कर दें। वहां एक सुंदर बर्तन में ताज़ा पानी भरें और उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियां डाल दें। इसके साथ ही वहां एक घी का दीपक जलाएं। यह उपाय आपकी बुद्धि को सक्रिय करेगा और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाएगा।

उत्तर दिशा:
यदि आपका काम पैसे से जुड़ा है या व्यापार में रुकावट है, तो उत्तर दिशा पर ध्यान दें। उत्तर दिशा में एक नीले रंग के फूल का गमला या नीली बोतल में पानी रखें। यदि संभव हो, तो उत्तर दिशा में तांबे या चांदी का एक छोटा कछुआ पानी में डालकर रखें। वास्तु के अनुसार कछुआ धैर्य और निरंतर प्रगति का प्रतीक है, जो रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करता है।

पक्षियों को दाना और पानी
अक्सर ग्रहों की चाल और ऊर्जा के असंतुलन से काम अटकते हैं। अपने घर की छत या बालकनी पर पक्षियों के लिए सात तरह के अनाज और पानी की व्यवस्था करें। जब पक्षी आपके द्वारा दिया गया दाना चुगते हैं, तो आपकी कुंडली के अशुभ प्रभाव कम होने लगते हैं और रुके हुए काम आश्चर्यजनक रूप से बनने लगते हैं।

कपूर का धुआं
अटके हुए कामों का एक बड़ा कारण घर में मौजूद स्टैग्नेंट एनर्जी  होती है।  शाम के समय एक पीतल के बर्तन या दीये में कपूर और दो लौंग जलाकर पूरे घर में घुमाएं। इसके धुएं से घर की सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और कार्यों में आ रही अदृश्य बाधाएं दूर होती हैं।

