Vastu Tips : तरक्की चाहिए तो सुबह उठते ही इन 3 कामों से बना लें दूरी, चमक उठेगा भाग्य

वास्तु शास्त्र के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त और सुबह का समय सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोकर उठने के बाद आपके द्वारा किए गए पहले कुछ काम यह तय कर सकते हैं कि आपका दिन सफल होगा या बाधाओं से भरा।

Vastu Tips : वास्तु शास्त्र के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त और सुबह का समय सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोकर उठने के बाद आपके द्वारा किए गए पहले कुछ काम यह तय कर सकते हैं कि आपका दिन सफल होगा या बाधाओं से भरा। अक्सर हम अनजाने में सुबह उठते ही कुछ ऐसी आदतों को दोहराते हैं जो घर में दरिद्रता लाती हैं और हमारी तरक्की के रास्ते बंद कर देती हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार, सुबह के समय हमारी आभा बहुत संवेदनशील होती है और इस वक्त नकारात्मक चीजों का दर्शन हमारे भाग्य को सोख सकता है। तो आइए जानते हैं वे कौन से 3 काम हैं, जिनसे सुबह उठते ही दूरी बना लेना आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है।

आईने में चेहरा देखना

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सोकर उठते ही सबसे पहले आईना देखना बेहद अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि जब हम सोकर उठते हैं, तो शरीर में कुछ नकारात्मक ऊर्जा होती है। उठते ही आईना देखने से वह नकारात्मक ऊर्जा वापस हमारे भीतर चली जाती है, जिससे पूरे दिन स्वभाव में चिड़चिड़ापन और कार्यों में असफलता मिल सकती है।

क्या करें : सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें।

जूठे बर्तन या गंदगी देखना

कई लोग रात को बर्तन साफ नहीं करते और सुबह उठते ही सबसे पहले रसोई में बिखरे हुए जूठे बर्तन देखते हैं। वास्तु के अनुसार, सुबह-सुबह गंदगी या जूठे बर्तन देखना दरिद्रता को आमंत्रण देना है। इससे घर की सुख-शांति भंग होती है और धन के आगमन में बाधा आती है।

क्या करें : रात को ही रसोई साफ करके सोएं ताकि सुबह आपको स्वच्छता और सकारात्मकता मिले।

बंद घड़ी या आक्रामक तस्वीरें देखना

सुबह उठते ही किसी बंद घड़ी पर नजर पड़ना प्रगति में रुकावट का संकेत है। इसी तरह, बेडरूम में लगी हिंसक जानवरों या युद्ध की तस्वीरें सुबह-सुबह देखने से मन में नकारात्मक विचार पैदा होते हैं, जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं।

क्या करें : अपने कमरे में उगते सूरज, दौड़ते सफेद घोड़े या शांत फूलों की तस्वीरें लगाएं।

तरक्की के लिए करें ये एक छोटा सा काम

सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर उनके दर्शन करें। शास्त्र कहते हैं कि हथेली के अग्र भाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसा करने से आपका भाग्य चमक उठेगा और दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ