Vastu Tips For Wall Clock: समय को अपने वश में करने के लिए इस तरह लगाएं घर में घड़ी

Vastu Tips for Clock: किसी भी काम को पूरा करने के लिए समय के मुताबिक चलना बहुत ही जरूरी है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता, समय उसका साथ नहीं देता। घड़ी ही एक ऐसी वस्तु है, जो हमे समय का ज्ञान देती है। वास्तु के अनुसार घड़ी को सही दिशा में लगाने से जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तो आइए जानते हैं घड़ी को सही दिशा में लगाने से कौन से परिणाम मिलते हैं।



Keep attention of direction while putting a clock घड़ी लगाते समय रखें दिशा का ध्यान: घड़ी को पूर्व और उत्तर दिशा में लगाने से घर में पॉजिटिव वाइब्स का वास रहता है। वास्तु के मुताबिक इस जगह घड़ी लगाने से धन आगमन के स्त्रोतों में वृद्धि होती है और घर क सदस्यों का मन शांत और सरल रहता है।



Don't put the clock on the door दरवाजे के ऊपर न लगाएं घड़ी: घर के किसी भी दरवाजें के ऊपर घड़ी नहीं लगानी चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से आने-जाने वाले व्यक्तियों के ऊपर नकारात्मक असर पड़ता है।



Put clock in this place in drawing room or bedroom ड्राइंग रूम या बेडरूम में इस जगह लगाएं घड़ी: घड़ी को दीवार पर लगाने के लिए उत्तर, पूर्व एवं पश्चिम दिशा बेस्ट हैं। रुम में एंटर करते समय घड़ी नजर नहीं आनी चाहिए। घड़ी को साफ-स्वच्छ स्थान पर रखें। रोजाना आस-पास लगी धूल-मिट्टी साफ करें।



Do not keep closed clocks at home घर में न रखें बंद घड़ियां: वास्तु के अनुसार घर में बंद घड़ियां रखने से दरिद्रता का वास रहता है और बंद घड़ी के साथ व्यक्ति की किस्मत भी बंद हो जाती है। दफ्तर में लाल, काले या नीले रंग की घड़ी लगाने से बचना चाहिए।





Do not use clocks that run behind the time समय से पीछे चलने वाली घड़ियां न करें इस्तेमाल: कहते है अगर घर की घड़ी का समय पीछे चलता है तो इसका असर घर के सदस्यों के ऊपर पड़ता है। यदि आप समय को कुछ मिनट आगे भी रखती हैं तब भी आपके लिए अच्छा माना जाता है। घड़ी का पीछे चलना नकारात्मकता का प्रतीक होता है।