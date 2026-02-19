‘दो दीवाने सहर में’ की एडवांस बुकिंग ओपन, मृणाल -सिद्धांत की अनोखी प्रेम कहानी देखने को हो जाएं तैयार

फिल्म की रिलीज में अब सिर्फ एक दिन बचा है, और मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर एलान कर दिया है कि एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। ज़ी स्टूडियोज और भंसाली प्रोडक्शंस की आने वाली रोमांटिक ड्रामा 'दो दीवाने सहर में' को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही काफी बज बना हुआ है। मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की इस जोड़ी को एक नई और 'इम्पर्फेक्ट' लव स्टोरी में देखने के लिए लोग बेताब हैं। यह फिल्म रोमांस को एक अलग अंदाज में पेश करने का वादा करती है, जिसमें खामोशियां, नजरें और लीड एक्टर्स की सहज केमिस्ट्री को खूबसूरती से दिखाया गया है।

प्यार के सबसे सच्चे और ईमानदार रूप को पर्दे पर उतारते हुए, यह फिल्म आज के दौर के रिश्तों के उतार-चढ़ाव और उनकी संवेदनशीलता को गहराई से दिखाती है। इसके ट्रेलर और गानों ने पहले ही लोगों का उत्साह बढ़ा दिया है, जिससे यह कहानी काफी अपनी सी और दिल को छू लेने वाली लग रही है।

फिल्म की रिलीज में अब सिर्फ एक दिन बचा है, और मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर एलान कर दिया है कि एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। अब फैन्स बड़े पर्दे पर इस रूहानी रोमांस को देखने के लिए अपनी सीटें बुक कर सकते हैं।



ज़ी स्टूडियोज और भंसाली प्रोडक्शंस लेकर आए हैं 'दो दीवाने सहर में', जिसमें मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी लीड रोल में हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन रवि उद्यावर ने किया है। फिल्म को संजय लीला भंसाली, प्रेरणा सिंह, उमेश कुमार बंसल और भारत कुमार रंगा ने 'रवि उद्यावर फिल्म्स' के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है।​'दो दीवाने सहर में' कल यानी 20 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।