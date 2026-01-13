ZEE5 की सीरीज़ ‘शबद- रीत और रिवाज़’ पेश करती है पिता-पुत्र के रिश्ते की इमोशनल कहानी

हिंदी ZEE5 ने आज अपनी आगामी ओरिजिनल वेब सीरीज़ शबद – रीत और रिवाज़ की घोषणा की। इस सीरीज़ में सुविंदर विक्की और मिहिर आहूजा पिता–पुत्र की दमदार भूमिकाओं में नज़र आएंगे।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। हिंदी ZEE5 ने आज अपनी आगामी ओरिजिनल वेब सीरीज़ शबद – रीत और रिवाज़ की घोषणा की। इस सीरीज़ में सुविंदर विक्की और मिहिर आहूजा पिता–पुत्र की दमदार भूमिकाओं में नज़र आएंगे। मिहिर की बहन और मां के किरदार में माही राज और तरणजीत कौर अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगी। इस सीरीज़ का निर्माण रस्क मीडिया ने किया है और निर्देशन अमीत गुप्ता ने किया है, जो ZEE5 की समीक्षकों द्वारा सराही गई सीरीज़ बकैत़ी के लिए जाने जाते हैं।

पंजाब की सांस्कृतिक भूमि में रची-बसी शबद – रीत और रिवाज़ एक भावनात्मक और गहराई से जुड़ी पारिवारिक कहानी है, जो आस्था, परंपरा और पीढ़ियों से चली आ रही अपेक्षाओं से बंधे एक करीबी परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। छह एपिसोड में कही गई यह कहानी घुप्पी नाम के एक हकलाने वाले किशोर को केंद्र में रखती है, जिसका फुटबॉल के प्रति जुनून उसके पिता द्वारा उसके लिए तय किए गए जीवन से बिल्कुल अलग है। उसके पिता एक सम्मानित रागी गायक हैं, जो चाहते हैं कि उनका बेटा परिवार की पवित्र संगीत विरासत को आगे बढ़ाए।

अपने मूल में शबद – रीत और रिवाज़ एक पिता की विरासत के प्रति निष्ठा और एक बेटे की आत्म-अभिव्यक्ति की चाह के बीच के संघर्ष को बुनती है। लेकिन इसकी भावनात्मक परतें सिर्फ पीढ़ियों के टकराव तक सीमित नहीं हैं यह पहचान, भय और साहस जैसे विषयों को भी छूती है। विरासत के बोझ और अपनी हकलाहट की असुरक्षा से जूझते हुए घुप्पी एक ऐसी यात्रा पर निकलता है, जहां वह अपनी आवाज़ शाब्दिक और भावनात्मक दोनों को खोजने की कोशिश करता है, एक ऐसी दुनिया में जो पवित्र ध्वनियों, आध्यात्मिक अनुशासन और गहरे विश्वासों से आकार लेती है।

शो के बारे में बात करते हुए, कावेरी दास, चीफ चैनल ऑफिसर, &TV और बिज़नेस हेड – हिंदी ZEE5 ने कहा ,

“शबद – रीत और रिवाज़ उस दिशा को दर्शाता है, जिसकी ओर हम हिंदी ZEE5 ओरिजिनल्स को सचेत रूप से ले जा रहे हैं ऐसी जमीनी, स्लाइस-ऑफ-लाइफ पारिवारिक कहानियां जो गहराई से मानवीय, प्रामाणिक और व्यापक रूप से जुड़ने योग्य हों। भारत में परिवार-प्रथम मूल्यों और बड़ों के प्रति सम्मान की एक मजबूत सांस्कृतिक विरासत है, और यह सीरीज़ संवेदनशीलता के साथ उस भावनात्मक तनाव को उजागर करती है, जो तब पैदा होता है जब परंपराएं नई पीढ़ी की अपनी राह चुनने की इच्छा से टकराती हैं। पंजाब के सांस्कृतिक और भावनात्मक परिदृश्य में रची-बसी यह कहानी बेहद वास्तविक और सच्ची लगती है, और उन कथाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है जो परंपरा का सम्मान करते हुए बदलती आकांक्षाओं को अपनाती हैं।”

रस्क मीडिया के निर्माता मयंक यादव ने कहा, शबद – रीत और रिवाज़ के साथ हम एक ऐसी कहानी कहना चाहते थे, जो बिल्कुल असली और ज़मीनी महसूस हो। रागी गायन की दुनिया, विरासत का दबाव और एक युवा लड़के का खेल के ज़रिए शांत विद्रोह यह सब आज के कई परिवारों के लिए एक सशक्त रूपक है। हमें गर्व है कि हम ZEE5 के साथ मिलकर एक ऐसी सीरीज़ ला रहे हैं, जो जितनी आत्मीय है उतनी ही प्रासंगिक भी।”