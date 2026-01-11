Main Menu

    वीभत्स अपराध से दहला अमेरिकाः युवक ने पिता-भाई और पादरी सहित 6 को गोलियों से भून डाला ! 7 साल की बच्ची भी नहीं बख्शी

वीभत्स अपराध से दहला अमेरिकाः युवक ने पिता-भाई और पादरी सहित 6 को गोलियों से भून डाला ! 7 साल की बच्ची भी नहीं बख्शी

11 Jan, 2026 11:58 AM

6 killed in mississippi shooting rampage authorities say

अमेरिका के मिसिसिपी राज्य में 24 वर्षीय युवक ने चार घंटे के भीतर तीन अलग-अलग स्थानों पर छह लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों में आरोपी का परिवार, एक बच्ची और चर्च के पादरी शामिल हैं। आरोपी गिरफ्तार, मृत्युदंड की मांग

International Desk: अमेरिका के मिसिसिपी राज्य के एक ग्रामीण इलाके में 24 वर्षीय युवक ने तीन अलग-अलग स्थानों पर छह लोगों की हत्या कर दी। मृतकों में उसका पिता, भाई, दो रिश्तेदार, एक गिरजाघर के पादरी और पादरी के भाई शामिल हैं। आरोपी डारिका एम. मूर को शुक्रवार देर रात लगभग बारह बजे से पहले सीडरब्लफ में एक पुलिस नाके पर गिरफ्तार किया गया। इससे पहले स्थानीय, राज्य और संघीय एजेंसियों के दर्जनों अधिकारी उत्तर-पूर्वी मिसिसिपी क्षेत्र में तैनात कर दिए गए थे। मूर को सोमवार को अदालत में पेश किए जाने की संभावना है।

 

क्ले काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी स्कॉट कोलम ने कहा कि वह मृत्युदंड की मांग करेंगे। क्ले काउंटी के शेरिफ एडी स्कॉट ने कहा कि साक्ष्यों और गवाहों से स्पष्ट है कि मूर अकेला हमलावर था और किसी अन्य के घायल होने की सूचना नहीं है। जांचकर्ता अभी उससे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन हमले के पीछे की मंशा स्पष्ट नहीं है। जांचकर्ताओं के अनुसार, मूर ने शुक्रवार को सबसे पहले पश्चिमी क्ले काउंटी में अपने परिवार के एक अस्थायी मकान में अपने पिता ग्लेन मूर (67), भाई क्विंटन मूर (33) और एक रिश्तेदार विली एड गाइन्स (55) की हत्या की।

 

इसके बाद वह अपने भाई का ट्रक लेकर एक रिश्तेदार के घर गया, जहां उसने जबरन अंदर घुसकर यौन अपराध का प्रयास किया और सात साल की बच्ची की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में वह एक छोटे-से चर्च में पहुंचा, जहां उसने पादरी बैरी ब्रैडली और उनके भाई सैमुअल ब्रैडली की हत्या कर दी। चार घंटे से अधिक समय बाद उसे पुलिस ने पकड़ लिया। 

