डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, वेनेजुएला के बाद अब मेक्सिको पर लैंड स्ट्राइक करेगा अमेरिका!

Edited By Mehak, Updated: 09 Jan, 2026 02:57 PM

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वे वेनेजुएला के बाद मेक्सिको में ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू करेंगे। ट्रंप का कहना है कि मेक्सिको पर ड्रग तस्करों का नियंत्रण है और अमेरिका में हर साल लाखों लोगों की मौत ड्रग्स के...

नेशनल डेस्क : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार रात को इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका मेक्सिको में ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू करने वाला है। उनका कहना है कि मेक्सिको पर ड्रग तस्करों का नियंत्रण है और हर साल अमेरिका में 3,00,000 लोगों की मौत ड्रग्स के कारण हो रही है।

समुद्री रास्तों पर सफलता, अब जमीनी मार्ग पर फोकस

ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका समुद्री रास्तों से आने वाली 97 प्रतिशत ड्रग्स को रोकने में सफल रहा है। अब उनका ध्यान ड्रग तस्करी के जमीनी मार्गों पर होगा। ट्रंप ने कहा, "कार्टेल्स मेक्सिको को चला रहे हैं, और यह बहुत दुखद है।"

वेनेजुएला पर भी आरोप

ट्रंप ने वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी सरकार पर ड्रग कार्टेल्स को संरक्षण देने और अमेरिका तक ड्रग्स पहुंचाने का आरोप लगाया। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस में ऑपरेशन कर मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया। न्यूयॉर्क में उनके खिलाफ अमेरिकी कानून के तहत मुकदमा चल रहा है।

मेक्सिको ने कार्रवाई दिखाने की कोशिश की

मेक्सिको ने हाल ही में हत्याओं में 40% कमी के आंकड़े पेश कर ट्रंप प्रशासन को दिखाने की कोशिश की कि देश अपराध के खिलाफ प्रभावी कदम उठा रहा है। लेकिन ट्रंप की जमीनी कार्रवाई की चेतावनी से स्पष्ट है कि अमेरिका इस मुद्दे पर और सख्त रुख अपनाने की योजना बना रहा है।

राष्ट्रपति शीनबॉम का जवाब

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम ने कहा कि मेक्सिको किसी भी तरह की विदेशी सैन्य कार्रवाई को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा सहयोग तभी होगा जब यह देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता हो। शीनबॉम ने दोहराया कि ड्रग तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है, लेकिन यह बराबरी और आपसी सम्मान के आधार पर होना चाहिए।



