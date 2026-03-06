Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | दुबई पर मिसाइल हमले का साया! सरकार ने जारी किया 'इमरजेंसी अलर्ट', गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

दुबई पर मिसाइल हमले का साया! सरकार ने जारी किया 'इमरजेंसी अलर्ट', गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

Edited By Updated: 06 Mar, 2026 04:07 PM

dubai faces threat of missile attack government issues emergency alert

पश्चिम एशिया में जारी सैन्य संघर्ष अब UAE तक पहुंच गया है। शुक्रवार को दुबई में रहने वाले लोगों के मोबाइल पर खतरे के अलर्ट का मैसेज आया है। इसके बाद से देश में दहशत का माहौल बन गया है। इस संदेश में संभावित मिसाइल खतरे की चेतावनी देते हुए लोगों को...

इंटरनेशल डेस्क: पश्चिम एशिया में जारी सैन्य संघर्ष अब UAE तक पहुंच गया है। शुक्रवार को दुबई में रहने वाले लोगों के मोबाइल पर खतरे के अलर्ट का मैसेज आया है। इसके बाद से देश में दहशत का माहौल बन गया है। इस संदेश में संभावित मिसाइल खतरे की चेतावनी देते हुए लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने का निर्देश दिया गया है।

गृह मंत्रालय ने जारी सख्त एडवाइजरी

UAE के गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस चेतावनी में कहा गया है, "मौजूदा परिस्थितियों और संभावित मिसाइल खतरों को देखते हुए, तुरंत निकटतम सुरक्षित इमारत में शरण लें। खिड़कियों, दरवाजों और खुले स्थानों से दूर रहें।" दुबई पुलिस और सुरक्षा बलों ने भी लोगों से शांत रहने और केवल आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

हवाई सेवाओं पर गहराया संकट

और ये भी पढ़े

क्षेत्रीय तनाव के कारण हवाई यातायात पूरी तरह चरमरा गया है। कई देशों ने अपना एयरस्पेस (हवाई क्षेत्र) बंद कर दिया है, जिससे उड़ानों का संचालन ठप है।

  • प्रमुख एयरलाइंस की स्थिति: Emirates, Air India और IndiGo जैसी कंपनियों ने कई दिनों के व्यवधान के बाद अब सीमित परिचालन शुरू किया है।
  • राहत उड़ानें: फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए कुछ विशेष राहत और स्वदेश वापसी उड़ानें (Repatriation Flights) चलाई जा रही हैं।
  • प्रतिबंध जारी: सुरक्षा चिंताओं के कारण कई रूट अभी भी निलंबित हैं और एयरलाइंस केवल प्रतिबंधित शेड्यूल पर ही काम कर रही हैं।

तनावपूर्ण माहौल

ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग के बाद से खाड़ी देशों में सुरक्षा व्यवस्था को हाई-अलर्ट पर रखा गया है। दुबई जैसे वैश्विक व्यापारिक केंद्र में इस तरह के अलर्ट का आना यह दर्शाता है कि संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की पल-पल निगरानी कर रही हैं ताकि नागरिकों और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!