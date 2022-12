भारत की यात्रा करने वाले ब्रिटेन के नागरिकों के लिए ई-वीजा सुविधा फिर से शुरू

लंदनः लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने भारत की यात्रा करना चाह रहे ब्रिटिश यात्रियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा (ई-वीजा) प्रक्रिया बहाल करने की सोमवार को घोषणा की। पिछले कुछ महीनों में भारत के लिए वीजा की भारी मांग के बीच इस कदम का व्यापक स्वागत होने की संभावना है। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दुरईस्वामी ने कहा कि यह सेवा तत्काल शुरू हो जाएगी।

Team @HCI_London is delighted to confirm that e-Visa facility will again be available for UK nationals travelling to India. System upgrade is underway & the visa website will soon be ready to receive applications from friends in the UK. Here's a video on the subject. @MEAIndia pic.twitter.com/E0UdgMOayG — India in the UK (@HCI_London) December 5, 2022