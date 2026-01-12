Main Menu

Germany visa-free transit: भारत से जर्मनी जा रहे यात्रियों के लिए खुशखबरी: ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं

Edited By Updated: 12 Jan, 2026 08:09 PM

transit visa indian travellers visa free transit germany visa free transit

भारत और जर्मनी के कूटनीतिक संबंधों में आज एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारतीय यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा का ऐलान किया गया...

नेशनल डेस्क: भारत और जर्मनी के कूटनीतिक संबंधों में आज एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारतीय यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा का ऐलान किया गया है।

भारतीय यात्रियों को 'ट्रांजिट वीजा' से आजादी

जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा-मुक्त ट्रांजिट सुविधा की शुरुआत की है। इसका मतलब और नियम इस प्रकार हैं: अब भारतीयों को फ्रैंकफर्ट या म्यूनिख जैसे जर्मन हवाई अड्डों से होकर किसी दूसरे देश जाने के लिए 'कैटेगरी A' (एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा) की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह छूट केवल हवाई अड्डे के इंटरनेशनल ट्रांजिट जोन तक सीमित है।यात्री बिना वीजा के एयरपोर्ट की सीमा से बाहर नहीं निकल सकेंगे और न ही किसी जर्मन शहर में प्रवेश कर पाएंगे। इससे यूरोप या अमेरिका जाने वाले उन हजारों भारतीयों का समय और पैसा बचेगा जो जर्मनी को स्टॉपओवर के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

शिक्षा और रोजगार में बड़ी साझेदारी

पीएम मोदी और चांसलर मर्ज के बीच शिक्षा और कौशल विकास (Skills) को लेकर दूरगामी समझौते हुए हैं:
भारत में जर्मन यूनिवर्सिटी: जर्मनी के शीर्ष विश्वविद्यालय अब भारत में अपने कैंपस खोल सकेंगे। इससे भारतीय छात्रों को देश में ही वैश्विक स्तर की शिक्षा मिलेगी  'ग्लोबल स्किल्स पार्टनरशिप' के तहत भारत के पेशेवर, विशेषकर हेल्थकेयर वर्कर्स, आसानी से जर्मनी जाकर काम कर सकेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के प्रतिभाशाली युवा जर्मनी की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं और यह समझौता इस भरोसे को और बढ़ाएगा।

 अहमदाबाद में कूटनीति की 'पतंगबाजी'

चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की यह पहली आधिकारिक एशिया यात्रा है। दोनों नेताओं ने अहमदाबाद में खास समय बिताया:

  • साबरमती आश्रम: दोनों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

  • पतंग महोत्सव 2026: मोदी और मर्ज ने साबरमती रिवरफ्रंट पर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया।

  • भविष्य की योजना: पीएम मोदी इस साल के अंत में 'इंटर-गवर्नमेंटल कंसल्टेशन' के लिए जर्मनी की यात्रा करेंगे।

 जर्मनी में बढ़ते भारतीय पर्यटक

आंकड़े बताते हैं कि जर्मनी भारतीयों के बीच पसंदीदा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है:

  • रिकॉर्ड स्टे: 2025 में अक्टूबर तक भारतीयों ने जर्मनी में 7.75 लाख से ज्यादा रातें बिताईं।

  • लक्ष्य 2026: जर्मन नेशनल टूरिस्ट ऑफिस का लक्ष्य 2026 तक इसे 10 लाख (1 मिलियन) तक पहुँचाने का है।

  • भारतीय शादियां: अब जर्मनी में भारतीय शादियों और पारिवारिक पर्यटन को बढ़ावा देने की भी योजना है।

प्रमुख बिंदु एक नजर में:

क्षेत्र मुख्य बदलाव/समझौता
यात्रा एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता खत्म।
शिक्षा जर्मन विश्वविद्यालयों के कैंपस भारत में खुलेंगे।
रोजगार हेल्थकेयर सेक्टर में स्किल्ड वर्कर्स के लिए आसान माइग्रेशन।
कूटनीति पीएम मोदी 2026 में जर्मनी का दौरा करेंगे।

 

