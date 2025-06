ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप को दी चेतावनी, कहा- खामेनेई का अपमान न करें, नहीं तो अपनी ताकत दिखा देंगे

इंटरनेशनल डेस्क: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान और उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई पर किए गए विवादास्पद बयान का कड़ा जवाब दिया है। अराघची ने कहा कि अगर ट्रंप सचमुच ईरान से समझौता करना चाहते हैं, तो उन्हें अपमानजनक भाषा से बचना चाहिए और खामेनेई के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल को ईरान से बचने के लिए “डैडी” के पास भागना पड़ा था और जरूरत पड़ने पर ईरान अपनी असली ताकत दिखाने में पीछे नहीं हटेगा।



The complexity and tenacity of Iranians is famously known in our magnificent carpets, woven through countless hours of hard work and patience. But as a people, our basic premise is very simple and straightforward: we know our worth, value our independence, and never allow anyone… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 27, 2025