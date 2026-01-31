Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | नए एपस्टीन दस्तावेजों में सनसनीखेज दावाः बिल गेट्स ने रूसी महिलाओं से बनाए शारीरिक संबंध ! यौन रोग होने पर करीबी से मंगवाई दवाएं

नए एपस्टीन दस्तावेजों में सनसनीखेज दावाः बिल गेट्स ने रूसी महिलाओं से बनाए शारीरिक संबंध ! यौन रोग होने पर करीबी से मंगवाई दवाएं

Edited By Updated: 31 Jan, 2026 06:02 PM

new epstein files claim bill gates slipped pills to then wife

अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी जेफ्री एपस्टीन की फाइलों में दावा किया गया है कि एपस्टीन ने 2013 में आरोप लगाया था कि बिल गेट्स ने रूसी महिलाओं से संबंधों के बाद यौन रोगों के इलाज के लिए दवाएं मंगवाईं। गेट्स के प्रवक्ता ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा...

Washington: अमेरिका के कुख्यात यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी फाइलों के नए बैच में माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स को लेकर गंभीर और सनसनीखेज दावे सामने आए हैं। अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) द्वारा जारी करीब 35 लाख पन्नों की फाइलों में एपस्टीन ने 2013 में कथित तौर पर दावा किया था कि बिल गेट्स ने अपने एक करीबी सलाहकार से यौन संचारित रोगों (STD) के इलाज के लिए दवाएं उपलब्ध कराने को कहा था। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, एपस्टीन ने यह आरोप गेट्स के लंबे समय से विज्ञान सलाहकार रहे बोरिस निकोलिक की ओर से लिखे गए एक मसौदा बयान में किया था।

 

इस मसौदे में एपस्टीन ने दावा किया कि गेट्स को “रूसी महिलाओं” के साथ संबंधों के बाद इलाज की जरूरत पड़ी थी और कथित तौर पर उनकी तत्कालीन पत्नी मेलिंडा गेट्स को चुपचाप एंटीबायोटिक्स देने की बात भी कही गई थी। इन दस्तावेजों में एपस्टीन ने यह भी लिखा कि उन्होंने गेट्स के लिए दवाएं जुटाने, कथित अवैध संबंधों को छुपाने और अन्य “नैतिक रूप से गलत” कामों में भूमिका निभाई। हालांकि, यह मसौदा कभी सार्वजनिक बयान के रूप में जारी नहीं हुआ था। बिल गेट्स के प्रवक्ता ने इन सभी आरोपों को पहले ही “पूरी तरह बेतुका और झूठा” बताते हुए खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि एपस्टीन के दावे निराधार हैं और उनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है।

 

और ये भी पढ़े

गौरतलब है कि जेफ्री एपस्टीन (Jeffrey Epstein) अमेरिका का एक धनाढ्य फाइनेंसर था, जो बाद में यौन शोषण और तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के कारण दुनिया भर में बदनाम हुआ। इससे पहले भी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि एपस्टीन ने 2017 में गेट्स को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, ताकि वे एक कथित चैरिटी फंड में शामिल हों। एपस्टीन की 2019 में जेल में मौत हो चुकी है, लेकिन उससे जुड़े दस्तावेज लगातार अमेरिका और दुनिया भर में नई बहस और विवाद को जन्म दे रहे हैं।
 
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!